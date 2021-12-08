Masterchef Danilo Zanna ile eşi Tuğçe Demirbilek birbirine girdi! Tuğçe 'yalan hayat yaşıyor' dedi Danilo da 'haysiyetsiz'
MasterChef'in İtalyan şefi Danilo Zanna, atv ekranlarında yayınlanan 'Elin Oğlu' adlı programdan bu yana hayatlarımızda. Yaptıkları yemekleriyle programın büyük ödülüne ulaşmaya çalışan yarışmacıların en sevdiği şef hiç kuşkusuz Danilo Zanna. 38 yaşındaki İtalyan şef sempatik ve sıcakkanlı tavırlarıyla gönülleri kazandı. Danilo Zanna'ya bugünki şöhretini getiren ise Tuğçe Demirbilek ile olan evliliği oldu. Ancak 9 yıllık evlilik bitiyor. Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek Zanna, bir süre önce boşanacaklarını açıklamıştı. Geçtiğimiz gün MasterChef Türkiye'nin İtalyan şefi Danilo Zanna'nın eşi Tuğçe Demirbilek'in boşanma tazminatı olarak 1 milyon euro istediği öne sürülmüştü. Tuğçe Demirbilek yaptığı açıklamayla Danilo Zanna'dan neden boşanmak istediğini ilk kez söyledi.
Yıllar önce Türkiye'ye seyahat amaçlı gelen ünlü şef Danilo Zanna, Tuğçe Demirbilek ile tanıştıktan sonra ülkede kalmaya devam etti. İlişkilerine dolu dizgin devam eden ikili, 2012 yılında nikah masasına oturdu. Ancak 9 yıldır evli olan çiftten kötü haber geldi.
PARA YÜZÜNDEN BOŞANAMIYORLAR İDDİASI
Geçtiğimiz gün MasterChef Türkiye'nin İtalyan şefi Danilo Zanna'nın eşi Tuğçe Demirbilek'in boşanma tazminatı olarak 1 milyon euro istediği öne sürülmüştü.
Bu çıkan haberlere sinirlenen Tuğçe Demirbilek, Instagram hesabından avukatı aracılığıyla bir açıklama yaptı.
'DANILO VE YALANLARLA KURULU HAYATI...'
Tuğçe Demirbilek'in iddialarına göre ilişkileri yalanlar üzerine kurulu ve Danilo Zanna yalanlarla kurulu bir hayatı yaşamaya devam etmek istiyor.
'Taraflar arasındaki evlilik birliği Danilo Zanna'nın 'aslında gerçek olmayan' bir yaşam sürme çabası nedeniyle temelden sarsılmıştır.'