MasterChef Danilo Zanna çekimleri yarıda bırakarak stüdyoyu terk etmişti! Danilo ‘Zorundaydım’ dedi açıkladı bakın neden ayrılmış
MasterChef Danilo Zanna çekimleri yarıda bırakarak stüdyoyu terk etmişti! MasterChef Türkiye adlı yemek yarışmasının dün akşam ekrana gelen bölümünde beklenmedik bir olay yaşandı. Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu ile jüri koltuğunda oturan Danilo Zanna, çekimi yarıda bırakarak gitti. Zanna'nın bu hamlesi kafa karıştırırken "Danilo Zanna MasterChef yarışmasını neden terk etti?", "Danilo Zanna MasterChef'ten ayrıldı mı?" sorularının yanıtı arandı. İlk açıklama şef Mehmet Yalçınkaya'dan gelirken, Danilo Zanna da konuyla ilgili suskunluğunu bugün bozdu. İşte detaylar...
Jüri kadrosunda Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun yer aldığı MasterChef Türkiye, dün akşam dokunulmazlık oyununun oynadığı yeni bölümüyle ekrana geldi.
Ancak son bölümde beklenmedik bir olay yaşandı. Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu ile jüri koltuğunda oturan Danilo Zanna, çekimi yarıda bırakarak gitti.
İLK AÇIKLAMA MEHMET ŞEFTEN!
Danilo Zanna'nın yokluğu izleyicileri meraklandırırken konuyla ilgili ilk açıklama Mehmet Yalçınkaya'dan geldi.
Şef Mehmet Yalçınkaya, "Danilo şef çok özel bir durumdan dolayı gitmek zorunda kaldı. Birlikte devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
DANILO SUSKUNLUĞUNU BOZDU!
Instagram'ın hikaye kısmında bir video yayınlayan İtalyan şef Danilo Zanna, yarışmayı neden yarıda bırakıp gittiğini açıkladı.