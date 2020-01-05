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Masterchef Cemre Alican sevgili mi? Masterchef Cemre ile Alican arasında şaşırtan gelişme!

Masterchef Cemre Alican sevgili mi? Masterchef yarışmacıları Cemre ile Alican arasındaki aşk iddiaları yarışmanın takipçileri tarafından araştırılıyor. Masterchef Türkiye'de büyük finale çok az bir süre kala 5 yarışmacı yoluna devam ediyor. Bu yarışmacılar arasında Cemre ile Alican da bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde Cemre ve Alican ile ilgili ortaya çıkan diyalog, iki yarışmacı arasındaki aşk iddialarını güçlendirmişti.

05.01.2020 21:30 - Son Güncelleme:
Masterchef Cemre Alican sevgili mi? Masterchef Cemre ile Alican arasında şaşırtan gelişme!

Masterchef Cemre Alican sevgili mi? Masterchef Türkiye yarışmacıları Cemre ile Alican arasında aşk iddiaları ortaya atıldı. Cemre ile Alican'ın sevgili olduğu gündeme geldi. Yarışmanın son bölümlerinde ikili arasında esen soğuk rüzgarlar ve Cemre'nin Alican ile söylediği sözler, ikili arasındaki aşk iddialarına neden oldu. Peki, Cemre Alican sevgili mi? İşte detaylar…

Masterchef Cemre Alican sevgili mi? Masterchef Cemre ile Alican arasında şaşırtan gelişme!

MASTERCHEF CEMRE ALİCAN SEVGİLİ Mİ?

Masterchef'in iki iddialı ismi Cemre Uyanık ve Alican arasında aşk iddiaları gündeme geldi. Bunu ifşa eden de Güzide oldu. Güzide, Masterclass ödülünü Alican moralsiz olduğu için kaybettiklerini belirtti. Güzide 'Cemre, Alican'ı mahvetti' sözleriyle herkesi meraklandırdı. Bu açıklama sonrasında şefler Alican'ı sıkıştırmaya çalıştı. Alican 'yok bir şey' dese de belli ki aralarında birşeyler geçmişti.

Masterchef Cemre Alican sevgili mi? Masterchef Cemre ile Alican arasında şaşırtan gelişme!

Şeflerin konuyu irdelemesi üzerine Alican, 'Cemre'nin Alican'ı rakibim olarak görmüyorum' açıklamasına alındığını söyledi. Ancak bu şeflere pek inandırıcı gelmedi. Zira bu söylem o kadar büyütülecek ve arkadaşlarının deyimiyle 'ruh gibi gezmesine' sebep olabilecek kadar büyük bir olay değildi.

Masterchef Cemre Alican sevgili mi? Masterchef Cemre ile Alican arasında şaşırtan gelişme!

Alican ile Cemre arasındaki tuhaf duruma ilişkin sosyal medyada 'gönül ilişkisi mi' var söylentisi çıktı. Hem Cemre'nin hem de Alican'ın davranışları bu söylentileri körükledi. Alican'ın 'reddedilmiş kırgın erkek' gibi davranırken, Cemre ise suskun ve ketumdu.

Masterchef Cemre Alican sevgili mi? Masterchef Cemre ile Alican arasında şaşırtan gelişme!

ALİCAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Dün gece Danilo ve Somer şef bir kez daha Alican'ı konuşturmaya çalıştı. Alican konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Biraz daha sinirler gerilmeye başladı. Az kişi kaldıkça hedefe odaklandım ve strese girdim. Birşeyleri başarmak istiyorum hayat zaten zor."

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