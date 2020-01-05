Masterchef Cemre Alican sevgili mi? Masterchef Cemre ile Alican arasında şaşırtan gelişme!

MASTERCHEF CEMRE ALİCAN SEVGİLİ Mİ?

Masterchef'in iki iddialı ismi Cemre Uyanık ve Alican arasında aşk iddiaları gündeme geldi. Bunu ifşa eden de Güzide oldu. Güzide, Masterclass ödülünü Alican moralsiz olduğu için kaybettiklerini belirtti. Güzide 'Cemre, Alican'ı mahvetti' sözleriyle herkesi meraklandırdı. Bu açıklama sonrasında şefler Alican'ı sıkıştırmaya çalıştı. Alican 'yok bir şey' dese de belli ki aralarında birşeyler geçmişti.