Masterchef Cemre Alican sevgili mi? Masterchef Cemre ile Alican arasında şaşırtan gelişme!
Masterchef Cemre Alican sevgili mi? Masterchef yarışmacıları Cemre ile Alican arasındaki aşk iddiaları yarışmanın takipçileri tarafından araştırılıyor. Masterchef Türkiye'de büyük finale çok az bir süre kala 5 yarışmacı yoluna devam ediyor. Bu yarışmacılar arasında Cemre ile Alican da bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde Cemre ve Alican ile ilgili ortaya çıkan diyalog, iki yarışmacı arasındaki aşk iddialarını güçlendirmişti.
Masterchef Cemre Alican sevgili mi? Masterchef Türkiye yarışmacıları Cemre ile Alican arasında aşk iddiaları ortaya atıldı. Cemre ile Alican'ın sevgili olduğu gündeme geldi. Yarışmanın son bölümlerinde ikili arasında esen soğuk rüzgarlar ve Cemre'nin Alican ile söylediği sözler, ikili arasındaki aşk iddialarına neden oldu. Peki, Cemre Alican sevgili mi? İşte detaylar…
MASTERCHEF CEMRE ALİCAN SEVGİLİ Mİ?
Masterchef'in iki iddialı ismi Cemre Uyanık ve Alican arasında aşk iddiaları gündeme geldi. Bunu ifşa eden de Güzide oldu. Güzide, Masterclass ödülünü Alican moralsiz olduğu için kaybettiklerini belirtti. Güzide 'Cemre, Alican'ı mahvetti' sözleriyle herkesi meraklandırdı. Bu açıklama sonrasında şefler Alican'ı sıkıştırmaya çalıştı. Alican 'yok bir şey' dese de belli ki aralarında birşeyler geçmişti.