MasterChef Büşra Zambak’a müzisyen sevgilisi sahneden evlilik teklifi etti! O anları anbean yayınladı! Müstakbel eşi bakın kim...
Masterchef All Star yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran aşçı Büşra Zambak, uzun bir süredir aşk yaşadığı müzisyen sevgilisinden evlilik teklifi aldı. MasterChef yarışmacılarından Kıvanç, Çağatay, Tolga ve Berker de Büşra'yı bu mutlu gününde yalnız bırakmazken ünlü isim o anları anbean sosyal medya hesabında yayınladı. Sevgilisinin sahneden yaptığı teklife "Evet" yanıtını veren Zambak, kısa sürede gündem oldu. İşte Büşra Zambak'ın evlilik teklifi aldığı o anlar ve müstakbel eşi...
18.07.2023 13:34 - Son Güncelleme: 18.07.2023 13:34
Masterchef yarışmasıyla adını duyuran Büşra Zambak, dün arkadaşları ve sevgilisiyle doğum gününü kutladı.
"HER ŞEYE EVET"
MasterChef yarışmacısı, peş peşe yaptığı paylaşımlarda; "Bu mutlu, özel anı benimle paylaşan tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim iyi ki varsınız. Bu özel anı bana yaşattığın için, hiçbir zaman sevgini, ilgini, saygını eksik etmediğin için, bana karşı hep nazik olduğun için her şeye evet" ifadelerine yer verdi.
Büşra'yı bu mutlu gününde MasterChef yarışmacılarından Kıvanç, Çağatay, Tolga ve Berker de yalnız bırakmadı.