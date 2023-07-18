MasterChef Büşra Zambak’a müzisyen sevgilisi sahneden evlilik teklifi etti! O anları anbean yayınladı! Müstakbel eşi bakın kim...

"HER ŞEYE EVET"

MasterChef yarışmacısı, peş peşe yaptığı paylaşımlarda; "Bu mutlu, özel anı benimle paylaşan tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim iyi ki varsınız. Bu özel anı bana yaşattığın için, hiçbir zaman sevgini, ilgini, saygını eksik etmediğin için, bana karşı hep nazik olduğun için her şeye evet" ifadelerine yer verdi.