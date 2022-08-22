Masterchef Büşra çıka çıka bakın kim çıktı şefler bir adım geri kaçtı! Meğer Sabancıların... Bakmayın öyle sessiz durduğuna
TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef, 2022 sezonuna epey hızlı başladı. Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu Masterchef'te artık 18 kişilik ana kadro ve yedek kadro seçmeleri tamamlandı. Finalde adlarının yazılı olduğu ceketi almak için yarışmacılar varlarını yoklarını ortaya döküyor. Ancak yarışmacılar arasında en çok şaşırtan Büşra Zambak oldu. Sessiz sedasız, hanımefendi duruşuyla takdir toplayan Büşra Zambak hakkındaki bazı detaylar ise herkesi şaşkına çevirdi.
22.08.2022 16:52 - Son Güncelleme: 23.08.2022 17:46
Büşşra Zambak, MasterChef 2022 yarışmasında ana kadro için mücadele eden isimler arasında yer aldı ve ikinci grubun finale yükselen ilk ismi oldu.
GÜLER SABANCI'NIN AŞÇISI ÇIKTI
Masterchef yarışmacılarından Büşra Zambak'ın Güler Sabancı'nın aşçısı olduğu ortaya çıktı.
MASTERCHEF BÜŞRA ZAMBAK KİMDİR?
MasterChef Türkiye'nin yeni sezon yarışmacılarından Büşra Zambak, 25 yaşında ve aslen Denizlili.