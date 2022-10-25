Masterchef Burcu'nun son halini görenler gözlerine inanamadı! O eski halini unutun! Ajda Pekkan gerçeğiyle şoke eden Burcu Önal...
TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'te adından en çok söz ettiren isimlerinden biriydi urcu Önal. 2 denemenin ardından 3. kez elemelere katılan ve bu kez Masterchef bileti kazanan Burcu Önal, sık sık girdiği tartışmalarla biliniyordu. İlginç tarzıyla da adından söz ettiren Burcu Önal yarışmadan elendikten sonra adeta asıl şampiyon olan kişi oldu. Masterchef 2022'ye konuk olan Burcu Önal'ın son hali görenleri şok etti. İşte Burcu Önal'ın yeni imajı.
25.10.2022 10:39 - Son Güncelleme: 25.10.2022 10:39
Burcu Önal MasterChef 2021 sezonunun dikkat çeken yarışmacılarından biriydi. Başarılı performansıyla programda ilerleme kaydeden Önal, 2 Ocak 2022'de yapılan eleme gecesinde MasterChef'e veda etmişti.
İŞTE BURCU'NUN SON HALİ
Yarışma sonrasında Beyoğlu'ndaki restoranını işletmeye devam eden Burcu Önal, hayatına dair gelişmeleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.