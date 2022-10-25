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Haberler Magazin Masterchef Burcu'nun son halini görenler gözlerine inanamadı! O eski halini unutun! Ajda Pekkan gerçeğiyle şoke eden Burcu Önal...

Masterchef Burcu'nun son halini görenler gözlerine inanamadı! O eski halini unutun! Ajda Pekkan gerçeğiyle şoke eden Burcu Önal...

TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'te adından en çok söz ettiren isimlerinden biriydi urcu Önal. 2 denemenin ardından 3. kez elemelere katılan ve bu kez Masterchef bileti kazanan Burcu Önal, sık sık girdiği tartışmalarla biliniyordu. İlginç tarzıyla da adından söz ettiren Burcu Önal yarışmadan elendikten sonra adeta asıl şampiyon olan kişi oldu. Masterchef 2022'ye konuk olan Burcu Önal'ın son hali görenleri şok etti. İşte Burcu Önal'ın yeni imajı.

25.10.2022 10:39 - Son Güncelleme: 25.10.2022 10:39
Masterchef Burcu’nun son halini görenler gözlerine inanamadı! O eski halini unutun! Ajda Pekkan gerçeğiyle şoke eden Burcu Önal...

Burcu Önal MasterChef 2021 sezonunun dikkat çeken yarışmacılarından biriydi. Başarılı performansıyla programda ilerleme kaydeden Önal, 2 Ocak 2022'de yapılan eleme gecesinde MasterChef'e veda etmişti.

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Masterchef Burcu’nun son halini görenler gözlerine inanamadı! O eski halini unutun! Ajda Pekkan gerçeğiyle şoke eden Burcu Önal...

Aslen Diyarbakırlı olan Burcu Önal MasterChef'te dişli yarışmacılardan biriydi. Programda başarı kaydeden isim şimdilerde mesleğine devam ediyor. İmajını değiştirmesiyle gündeme gelen Burcu Önal adeta başka biri oldu.

Masterchef Burcu’nun son halini görenler gözlerine inanamadı! O eski halini unutun! Ajda Pekkan gerçeğiyle şoke eden Burcu Önal...

İŞTE BURCU'NUN SON HALİ

Yarışma sonrasında Beyoğlu'ndaki restoranını işletmeye devam eden Burcu Önal, hayatına dair gelişmeleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Masterchef Burcu’nun son halini görenler gözlerine inanamadı! O eski halini unutun! Ajda Pekkan gerçeğiyle şoke eden Burcu Önal...

Burcu Önal sarı saçlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Masterchef Burcu’nun son halini görenler gözlerine inanamadı! O eski halini unutun! Ajda Pekkan gerçeğiyle şoke eden Burcu Önal...

Aslen Diyarbakırlı olan Burcu Önal küçük yaşlarda Filipinli bir ailede sonrasında da Çinli bir ailede büyüdü.

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