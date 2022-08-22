Masterchef Burcu Önal'ın son halini görenler küçük dilini yuttu 'Burcu sana ne oldu böyle' Eşiyle ilgili Burak Özçivit yorumları...
TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'te adından en çok söz ettiren isimlerinden biriydi urcu Önal. 2 denemenin ardından 3. kez elemelere katılan ve bu kez Masterchef bileti kazanan Burcu Önal, sık sık girdiği tartışmalarla biliniyordu. İlginç tarzıyla da adından söz ettiren Burcu Önal yarışmadan elendikten sonra adeta asıl şampiyon olan kişi oldu. Masterchef 2022'ye konuk olan Burcu Önal'ın son hali görenleri şok etti. İşte Burcu Önal'ın yeni imajı.
22.08.2022 10:20 - Son Güncelleme: 25.10.2022 10:27
MASTERCHEF BURCU ÖNAL İMAJ DEĞİŞTİRDİ
Aslen Diyarbakırlı olan Burcu Önal küçük yaşlarda Filipinli bir ailede sonrasında da Çinli bir ailede büyüdü.
MasterChef 2021 sezonuyla adını geniş kitlelere duyuran Burcu Önal, şimdilerde aşçılık mesleğine devam ediyor.