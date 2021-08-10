Masterchef Burcu Önal çıka çıka bakın kim çıktı! Herkes onu sadece yarışmacı sanıyor ama meğer Ajda Pekkan'la...
TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef'te final turu heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacıların ana kadroya kalmak için ter döktüğü final turunun 2.grubunda beklentilerin en üst seviyede olduğu isimlerden biri de Burcu Önal. Daha önce de yarışmaya katılan Burcu Önal 34 yaşında. Daha önce 15 yıl Asya'da yaşadığını söyleyen Burcu Önal Instagram'daki 10 bini aşkın takipçisiyle de dikkat çekiyor. Önceki gün yarışmadaki 'Ajda Pekkan' sözleriyle çok konuşuldu Burcu Önal. Bakın neler neler söyledi...
Masterchef'in en çok dikkat çeken isimlerinden biri de Burcu Önal. Yarışmaya geçen sezonda katılan, eleme turunda bir başka yarışmacı Walison Fonseca'ya yardım eden ve elenen Burcu Önal, bu sezonun da en iddialı isimlerinden biri. Burcu Önal hakkında öyle bir gerçek ortaya çıktı ki duyanlar şaştı kaldı.
Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu Masterchef'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor.
Türkiye'nin Masterchef'i olmak için ter döken yarışmacılar arasında daha şimdiden şampiyonluk adayları var.
Onlardan biri de 34 yaşındaki yarışmacı Burcu Önal. Yarışmaya geçtiğimiz sezonda da katılan Burcu Önal, rakibi Wallison Fonseca'ya yardım etmiş ve bu hareket yarışmaya mal olmuştu.
Burcu Önal bu sezonda da yarışmada yerini aldı. Önceki akşam yayınlanan bölümdeyse anlattığı Ajda Pekkan gerçekleri herkesi şaşırttı.