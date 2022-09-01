Masterchef Burak’ın eski sevgilisinden flaş şiddet iddiası ’boğazımı sıktı bana o... dedi’ Oyuncu çıkmıştı şimdi bu meğer Burak Kaya

MEHMET ŞEF ÇOK SİNİRLENDİ

Burak'ın hiç kimseyi konuşturmaması ve ispiyonladı Gamze beni demesi üzerine Mehmet Şef, 'Sürekli kendi haklı olduğunu düşünür bir durumdasın, orada ben vardım ve bana göstermedi. Benim için iki yarışmacı da aynıdır. O bana göstermedi demek ki ispiyon değil. Ne diye Gamze senden özür dileyecek özür dilemesi gereken bir kelime var mı?' dedi. Gamze'nin sadece Burak'ın hakaret ettiğini kendisinin öyle bir şey söylemediğini dile getirmesinin ardından Mehmet Şef Burak Kaya'ya dönerek, 'O zaman sen özür dileyeceksin. Dile' dedi. Burak, 'Özür dilerim. Bir daha özür dileyeceksin sen benden.' demesi ise bardağı taşıran son damla oldu. Mehmet Yalçınkaya, 'Oğlum sen özür dileyeceksin o dilemeyecek! Özür dile ve devamını getirme.' demişti.