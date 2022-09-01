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Masterchef Burak'ın eski sevgilisinden flaş şiddet iddiası 'boğazımı sıktı bana o... dedi' Oyuncu çıkmıştı şimdi bu meğer Burak Kaya

Masterchef'in 2022 sezonu epey olaylı başladı... Mutfağı seven ve Türkiye'nin Masterchef'i olmak isteyen 18 yarışmacı ve yedek yarışmacılar varlarını yoklarını mutfakta sergiliyorlar. Bir yandan da epey gerilimli anlar da yaşanıyor. Onlardan biri de geçtiğimiz günlerde Burak Kaya ile Gamze arasında yaşanmış, Burak Gamze'ye 'gerei zekalı çakal' demişti. Sonrasında oyuncu olduğu ortaya çıkan Burak Kaya hakkında, Youtube fenomeni Ata Benli'den akıllara zarar iddialara geldi. İşte detaylar...

01.09.2022 16:18 - Son Güncelleme: 01.09.2022 16:18
Masterchef Burak’ın eski sevgilisinden flaş şiddet iddiası ’boğazımı sıktı bana o... dedi’ Oyuncu çıkmıştı şimdi bu meğer Burak Kaya

Masterchef'te yakışıklılığıyla dikkat çekek Burak Kaya hakkında ortaya çıkan bazı bilgiler sosyal medyayı salladı. Geçtiğimiz günlerde oyuncu olduğu ortaya çıkan Burak Kaya hakkında, Ata Benli'den gelen şiddet iddiaları çok konuşuldu. İşte haberin detayları...

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Masterchef Burak’ın eski sevgilisinden flaş şiddet iddiası ’boğazımı sıktı bana o... dedi’ Oyuncu çıkmıştı şimdi bu meğer Burak Kaya

Geçtiğimiz bölümlerde Burak Kaya ve Gamze Tosun tartışmış, Kaya Tosun hakkında 'Geri zekalı dedim, çakal dedim yüzüne de söylerim.' ifadelerini kullanmıştı.

Masterchef Burak’ın eski sevgilisinden flaş şiddet iddiası ’boğazımı sıktı bana o... dedi’ Oyuncu çıkmıştı şimdi bu meğer Burak Kaya

Somer Şef, 'Eğer böyle bir laf söylediysen biz buna izin vermeyiz… Bu hakaret' demişti.

Masterchef Burak’ın eski sevgilisinden flaş şiddet iddiası ’boğazımı sıktı bana o... dedi’ Oyuncu çıkmıştı şimdi bu meğer Burak Kaya

MEHMET ŞEF ÇOK SİNİRLENDİ

Burak'ın hiç kimseyi konuşturmaması ve ispiyonladı Gamze beni demesi üzerine Mehmet Şef, 'Sürekli kendi haklı olduğunu düşünür bir durumdasın, orada ben vardım ve bana göstermedi. Benim için iki yarışmacı da aynıdır. O bana göstermedi demek ki ispiyon değil. Ne diye Gamze senden özür dileyecek özür dilemesi gereken bir kelime var mı?' dedi. Gamze'nin sadece Burak'ın hakaret ettiğini kendisinin öyle bir şey söylemediğini dile getirmesinin ardından Mehmet Şef Burak Kaya'ya dönerek, 'O zaman sen özür dileyeceksin. Dile' dedi. Burak, 'Özür dilerim. Bir daha özür dileyeceksin sen benden.' demesi ise bardağı taşıran son damla oldu. Mehmet Yalçınkaya, 'Oğlum sen özür dileyeceksin o dilemeyecek! Özür dile ve devamını getirme.' demişti.

Masterchef Burak’ın eski sevgilisinden flaş şiddet iddiası ’boğazımı sıktı bana o... dedi’ Oyuncu çıkmıştı şimdi bu meğer Burak Kaya

Sonrasında Burak Kaya'nın reklamlarda ve dizilerde rol alan bir oyuncu olduğu ortaya çıkmıştı.

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