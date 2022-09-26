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Haberler Magazin Masterchef Burak çıka çıka bakın kim çıktı meğer sandığımızdan ünlüymüş! Masterchef'in sessiz gücü Burak Kaya meğer...

Masterchef Burak çıka çıka bakın kim çıktı meğer sandığımızdan ünlüymüş! Masterchef'in sessiz gücü Burak Kaya meğer...

Masterchef'in 2022 sezonu epey olaylı başladı... Mutfağı seven ve Türkiye'nin Masterchef'i olmak isteyen 18 yarışmacı ve yedek yarışmacılar varlarını yoklarını mutfakta sergiliyorlar. Özellikle de bazı isimler diğerlerinin arasından sıyrılıyor. Onlardan biri de Burak Kaya. Yarışmanın başlarında Gamze Tosun'la yaşadığı kavgayla önce herkesin antipatisini kazanan sonrasında sessizliğe bürünen Burak Kaya bir yandan da yakışıklılığıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Burak Kaya hakkında araştırma yapanlarsa şaşırtan bir gerçekle karşılaştı. İşte Masterchef Burak Kaya hakkında tüm merak edilenler.

26.09.2022 10:06 - Son Güncelleme: 26.09.2022 10:06
Masterchef Burak çıka çıka bakın kim çıktı meğer sandığımızdan ünlüymüş! Masterchef’in sessiz gücü Burak Kaya meğer...

Masterchef'te yakışıklılığıyla dikkat çekek Burak Kaya hakkında ortaya çıkan bazı bilgiler sosyal medyayı salladı. Burak Kaya aslında bir oyuncuymuş.

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Masterchef Burak çıka çıka bakın kim çıktı meğer sandığımızdan ünlüymüş! Masterchef’in sessiz gücü Burak Kaya meğer...

Yakışıklılığıyla dikkatleri üzerine çeken Burak Kaya, yarışmanın başlarında Gamze Tosun ile ettiği kavgayla çok konuşulmuştu.

Masterchef Burak çıka çıka bakın kim çıktı meğer sandığımızdan ünlüymüş! Masterchef’in sessiz gücü Burak Kaya meğer...

Bu yaşananlar üzerine Burak Kaya en çok merak edilen isimlerinden biri haline geldi. Hakkında araştırma yapanlarsa hakkındaki detayları duyunca inanamadı.

Masterchef Burak çıka çıka bakın kim çıktı meğer sandığımızdan ünlüymüş! Masterchef’in sessiz gücü Burak Kaya meğer...

İstanbul'da yaşadığı bilinen Burak, aslında oyunculuk yapıyor. Jüri üyeleriyle sohbet ettiği esnada daha önce Hollywood'da küçük bir rolde yer aldığını da dile getirdi.

Masterchef Burak çıka çıka bakın kim çıktı meğer sandığımızdan ünlüymüş! Masterchef’in sessiz gücü Burak Kaya meğer...

Reklam filmlerinde rol aldığını dile getiren Burak, 7 yıl ara vermesinin ardından yeniden kendini mutfakta görmek istemiş.

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