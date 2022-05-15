MasterChef bombasını patlatan Mehmet Yalçınkaya’nın kızına bakın! Sude Yalçınkaya sosyal medyayı yıktı geçti! Olay dansı çok konuşuldu
MasterChef bombasını patlatan Mehmet Yalçınkaya'nın kızına bakın! TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna ile jüri koltuğunda oturan Mehmet Yalçınkaya'nın yeni sezonda yer almayacağı konuşuluyordu. Mehmet Yalçınkaya, söz konusu iddialar hakkında kısa ve net bir açıklama yaparak son noktayı koyarken ünlü şefin kızı Sude Yalçınkaya, son paylaşımıyla adından söz ettirdi. Genç kızın "Değişik oldu" notunu düştüğü dans videosu sosyal medyayı salladı. İşte Mehmet Yalçınkaya'nın o paylaşımı ve kızının sosyal medyaya damga vuran dansı...
15.05.2022 22:41 - Son Güncelleme: 15.05.2022 22:41
MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu için geri sayım başlarken Mehmet Yalçınkaya ile ilgili ortaya atılan bir iddia tartışma konusu oldu.
48 yaşındaki Mehmet Şef bir takipçisinin "Masterchef Türkiye'yi heyecanla bekliyoruz yola devam" notuna; "Devam" yanıtını verdi.
Mehmet Yalçınkaya'nın yorumu hayranlarını sevindirirken sosyal medyayı sallayan bir paylaşım da ünlü şefin kızı Sude Yalçınkaya'dan geldi.