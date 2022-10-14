Masterchef Barbaros'un son halinin altından Survivor çıktı! Gece gündüz demeden çalışan Barbaros Yoloğlu'nun son hali...
Masterchef'in gelmiş geçmiş en olaylı sezonu olan Masterchef 2020'nin finalistlerinden biriydi Barbaros Yoloğlu. Serhat Doğramacı'yla beraber finale kalan Barbaros Yoloğlu, belki şampiyon olmadı ama adeta sonrası onun için şampiyonluk oldu. Yarışma süresince aldığı kilolarla dikkat çeken Barbaros Yoloğlu'nun son halini görenler gözlerine inanamadı. Zayıflayan ve kas yapan Barbaros'un bu hallerinin altından ise Survivor çıktı. İşte detaylar...
İddialı çıkışları ve esprileriyle çok sevilen yarışmacı MasterChef Barbaros şimdi ne yapıyor merak edilenler arasında yer alıyor. Barbaros Yoloğlu, Samsun'un Alaçam ilçesinde dünyaya gelmiştir. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden mezun olan Barbaros Yoloğlu, yarışmaya Bodrum'dan dahil olmuştu. Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapan 1994 doğumlu deneyimli yarışmacı, özellikle et ürünlerinde kendisine güvense de mutfakta her konuda iyi olabileceğinin altını çizmişti.
Masterchef Barbaros Yoloğlu şu sıralar da Survivor yeni sezona katılacağı iddialarıyla gündemde... Survivor 2023'te olacak konuşulan yarışmacı iddialara yanıt vermiyor.
Son dönemde yaptığı spor paylaşımlarıyla dikkat çeken Barbaros Yoloğlu gece gündüz demeden spor yapıyor. Akşam spor anlarını paylaşan yarışmacıya "Bu hazırlık Survivor için mi?" yorumları yapıldı.
İşte başta Barbaros Yoloğlu olmak üzere yarışma ünlülerin akıllara zarar değişimleri.