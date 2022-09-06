Masterchef Barbaros’un son halini görenin küçük dili içeri kaçtı! Bu sadece zayıflamak kas yapmak değil bambaşka bir şey

İddialı çıkışları ve esprileriyle çok sevilen yarışmacı MasterChef Barbaros şimdi ne yapıyor merak edilenler arasında yer alıyor. Barbaros Yoloğlu, Samsun'un Alaçam ilçesinde dünyaya gelmiştir. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden mezun olan Barbaros Yoloğlu, yarışmaya Bodrum'dan dahil olmuştu. Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapan 1994 doğumlu deneyimli yarışmacı, özellikle et ürünlerinde kendisine güvense de mutfakta her konuda iyi olabileceğinin altını çizmişti.