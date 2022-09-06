Masterchef Barbaros'un son halini görenin küçük dili içeri kaçtı! Bu sadece zayıflamak kas yapmak değil bambaşka bir şey
Masterchef'in gelmiş geçmiş en olaylı sezonu olan Masterchef 2020'nin finalistlerinden biriydi Barbaros Yoloğlu. Serhat Doğramacı'yla beraber finale kalan Barbaros Yoloğlu, belki şampiyon olmadı ama adeta sonrası onun için şampiyonluk oldu. Yarışma süresince aldığı kilolarla dikkat çeken Barbaros Yoloğlu'nun son halini görenler gözlerine inanamadı. İşte detaylar...
06.09.2022 17:03 - Son Güncelleme: 06.09.2022 17:03
İddialı çıkışları ve esprileriyle çok sevilen yarışmacı MasterChef Barbaros şimdi ne yapıyor merak edilenler arasında yer alıyor. Barbaros Yoloğlu, Samsun'un Alaçam ilçesinde dünyaya gelmiştir. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden mezun olan Barbaros Yoloğlu, yarışmaya Bodrum'dan dahil olmuştu. Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapan 1994 doğumlu deneyimli yarışmacı, özellikle et ürünlerinde kendisine güvense de mutfakta her konuda iyi olabileceğinin altını çizmişti.
Yarışmanın sonlarına doğru yeniden kilo almaya başlayan Barbaros Yoloğlu şimdilerde bambaşka biri. İşte başta Barbaros Yoloğlu olmak üzere yarışma ünlülerin akıllara zarar değişimleri.