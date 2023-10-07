Masterchef Barbaros'un güzeller güzeli eşine bir bakın bakın! Barış'la yaka paça kavga eden şampiyonluk adayı Barbaros Yoloğlu...

Masterchef 2020'nin finalisti olan, Masterchef All-Star'a bir geldi pir geldi. All-Star sezonun da en önemli şampiyonluk adaylarından biri olan Barbaros Yoloğlu, önceki gün Barış isimli yarışmacıyla bir kavga yaşadı. İkili adeta gırtlak gırtlağa geldi. İkilinin kavgası sosyal medyanın gündemine damgasını vururken Barbaros Yoloğlu günün en çok merak edilen isimlerinden biri. Yoloğlu'nun bir süre önce hayatını birleştirdiği eşi Şule ise güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte detaylar...
Masterchef'in önceki akşam yayınlanan bölümüne Barış ve Barbaros arasındaki kavga damgasını vurdu.
Aynı takımda mücadele eden Barbaros ve Barış arasında yüksek sesle konuşma nedeniyle tartışma çıktı. Yarışmalar birbirinin üzerine yürüyerek temasta bulununca şefler de araya girdi.
Dokunulmazlık oyunu sonrası Barış ve Barbaros arasında yüksek sesle konuşma nedeniyle bir tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce ikili birbirinin üzerine yürüdü. İkilinin arasına giren Ayaz ise ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Ayaz'ın elini iten Barış, Barbaros'un üzerine yürüdü. Diğer yarışmaların araya girmesiyle ikili güçlükle sakinleştirildi.