Masterchef Barbaros'un güzeller güzeli eşine bir bakın bakın! Barış'la yaka paça kavga eden şampiyonluk adayı Barbaros Yoloğlu...

Masterchef 2020'nin finalisti olan, Masterchef All-Star'a bir geldi pir geldi. All-Star sezonun da en önemli şampiyonluk adaylarından biri olan Barbaros Yoloğlu, önceki gün Barış isimli yarışmacıyla bir kavga yaşadı. İkili adeta gırtlak gırtlağa geldi. İkilinin kavgası sosyal medyanın gündemine damgasını vururken Barbaros Yoloğlu günün en çok merak edilen isimlerinden biri. Yoloğlu'nun bir süre önce hayatını birleştirdiği eşi Şule ise güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte detaylar...