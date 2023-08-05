Masterchef Barbaros'un dudak dudağa balayı pozları sonrası ortalık karıştı "Köpek gibi afkurma..." Barbaros Yoloğlu ve eşi...

Masterchef 2020'nin finalisti olan, Masterchef All-Star'a gelecek bölümlerde katılacak olan Barbaros Yoloğlu bir süre önce hayatını Şule İdil Aydın ile birleştirmişti. Masterchef Eray'ın damgasını vurduğu düğün çok konuşulurken çift şu sıralarda Mısır'da balayında. Çift önceki gün yaptıkları balayı paylaşımlarıyla çok konuşuldu. Özellerini paylaştıkları için linç edilen çift önce sessiz kalsa da Barbaros Yoloğlu sert bir açıklamayla o sessizliği bozdu. İşte detaylar...