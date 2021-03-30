Masterchef Ayyüce Kamit bir değişti pir değişti! Yarışmadan sonra ihya olanlar kulübüne katıldı son hali şaşkına çevirdi

TV 8 ekranlarında yayınlanan yarışmaların ardından neredeyse her yarışmacı bıçak altına yatıyor, bambaşka birine dönüşüyor ya da mutlaka bir imaj değişikliğine gidiyor. Onlardan biri de Masterchef'in son sezonunun yarışmacılarından Ayyüce Kamit oldu. "Sakarya'dan İstanbul'a geldiğimde cebimde hiç para yoktu" açıklaması gündem olan Ayyüce Kamit son haliyle şaşkına çevirdi.

30.03.2021 16:24 - Son Güncelleme: 30.03.2021 16:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





