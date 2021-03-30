Masterchef Ayyüce Kamit bir değişti pir değişti! Yarışmadan sonra ihya olanlar kulübüne katıldı son hali şaşkına çevirdi
TV 8 ekranlarında yayınlanan yarışmaların ardından neredeyse her yarışmacı bıçak altına yatıyor, bambaşka birine dönüşüyor ya da mutlaka bir imaj değişikliğine gidiyor. Onlardan biri de Masterchef'in son sezonunun yarışmacılarından Ayyüce Kamit oldu. "Sakarya'dan İstanbul'a geldiğimde cebimde hiç para yoktu" açıklaması gündem olan Ayyüce Kamit son haliyle şaşkına çevirdi.
30.03.2021 16:24
- Son Güncelleme: 30.03.2021 16:24
Bir dönem ekranlara damga vuran ünlü isimlerin son halleri merak ediliyor, sosyal medyada araştırılıyor. Özellikle rol aldıkları dizilerden veya yarışmalardan sonra ekranlara ara veren ünlüler, daha sonradan ortaya çıkınca değişimleriyle bir hayli şaşırtıyor.
O isimlerden biri de MasterChef yarışmasında adından söz ettiren Ayyüce Kamit oldu. Yarışmada performansıyla ve polemikleriyle dikkat çeken Ayyüce Kamit, son haliyle ortaya çıktı.
Yarışmadan sonra bambaşka biri olan Ayyüce Kamit'in, son olarak imaj değişikliğine gittiği öğrenildi.
'MasterChef Türkiye 2020'de gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Ayyüce Kamit, elendikten sonra yaptığı açıklama ile jüri üyelerini de gözyaşlarına boğmuştu.
"CAMI OLMAYAN EVDE BİR YIL"
Ayyüce, "Bu iş için çok emek verdim. Tek başıma İstanbul'a geldim, camı olmayan evde bir yıl yaşadım. Her yere iş başvurusu yaptım" ifadelerini kullanmıştı.