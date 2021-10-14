Masterchef Araz Aknam'ın eşi ünlü çıktı Galatasaray sporcusu! Araz nereli kimdir merak edilirken Instagram'ı yıkılıyor meğer...
O geldiğinden bu yana Masterchef'e renk geldi... Uzunca bir süre yedeklerde yer alıp, ana kadroya kalmak için ter döken Araz Aknam sonunda muradına erdi ve ana kadroya girdi. Aslında mühendis olan, tek tecrübesi çevresine yemek yapmak olan Masterchef Araz, yeteneğiyle düşman çatlatıyor. Masterchef'e geldiğinden bu yana sempatik tavrılarıyla da herkesin kalbini kazandı. Araz Aknam kimdir, nereli, biyografisi gibi soruların yanıtları merak edilirken eşinin kim olduğunu duyanlar şaştı. İşte Masterchef'in sevilen ismi Araz Aknam hakkında tüm merak edilenler...
MasterChef Türkiye'ye yedeklerden katılan yarışmacı Araz Aknam'ın hayatı pek çok MasterChef izleyicisi tarafından merak edilmektedir. Tv8 ekranlarında izleyiciyle buluşan MasterChef'in yeni yarışmacı Araz'ın hayatına ve kim olduğuna dair tüm bilgiler...
Araz Aghnami Aknam, MasterChef Türkiye'nin yedeklerden gelen 4. yarışmacısı olma başarısı gösterek ana kadroda yer alma hakkı kazanmıştır. Fiziğiyle dikkat çeken MasterCher Araz'ın hayatı ve kariyeri de bir o kadar şaşırtıcı...
MASTERCHEF ARAZ AKNAM ASLEN NERELİ?
MasterChef Türkiye'nin yeni yarışmacısı Araz Aknam, İran'ın Başkenti Tahran'da 26 Temmuz 1990 günü dünyaya gelmiştir. Babası İran Azerisi olan Araz'ın annesi Türktür. Tam adı, Araz Aghnami Aknam'dır. Türk Milli Amerikan Futbol Takımı'nda 90 numaralı formayı terletmiştir.
MASTERCHEF ARAZ EĞİTİM HAYATI
İnşaat mühendisi olan Araz Aknam, 2012 yılında Yeditepe Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Fenerbahçe kongre üyesi olan Araz, iyi derece İngilizce, Türkçe, Farsça ve Azerice bilmektedir. Araz, az da olsa Almanca ve İspanyolca da bilmektedir.
MASTERCHEF ARAZ BOY VE KİLOSU
Diğer yarışmacılarla yan yana geldiğinde bir hayli uzun ve cüsseli duran Araz Aknam'ın boyu ve kilosu merak edilmektedir. Araz Aknam boyu 1.99, kilosu ise 128'dir.