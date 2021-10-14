Masterchef Araz Aknam’ın eşi ünlü çıktı Galatasaray sporcusu! Araz nereli kimdir merak edilirken Instagram’ı yıkılıyor meğer...

MasterChef Türkiye'ye yedeklerden katılan yarışmacı Araz Aknam'ın hayatı pek çok MasterChef izleyicisi tarafından merak edilmektedir. Tv8 ekranlarında izleyiciyle buluşan MasterChef'in yeni yarışmacı Araz'ın hayatına ve kim olduğuna dair tüm bilgiler...

Araz Aghnami Aknam, MasterChef Türkiye'nin yedeklerden gelen 4. yarışmacısı olma başarısı gösterek ana kadroda yer alma hakkı kazanmıştır. Fiziğiyle dikkat çeken MasterCher Araz'ın hayatı ve kariyeri de bir o kadar şaşırtıcı...