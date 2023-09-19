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Masterchef Alican'ın sevgilisiyle aşk pozları sosyal medyanın dilinde "Çatladım kıskançlıktan!" İşte Alican Sabunsoy'un sevgilisi

Masterchef All-Star 2023 kadrosuna sonradan dahil olan Alican Sabunsoy sosyal medyanın gündeminde. İlk olarak 2020 yılında yarışmaya katılan Alican Sabunsoy, ikinci olarak yarışmaya veda etmişti. Masterchef All-Star'a dahil olmasıyla birlikte sosyal medyada yakın markaja alınan Alican'ın kalbi meğer doluymuş. Alican Sabunsoy'un gözlerden uzak aşk yaşadığı sevgilisiyle Adana ziyaretinden paylaştıkları pozları sosyal medyayı salladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Eylül 2023, 12:36 Güncelleme 18 Ekim 2023, 10:04
Masterchef Alican’ın sevgilisiyle aşk pozları sosyal medyanın dilinde Çatladım kıskançlıktan! İşte Alican Sabunsoy’un sevgilisi 1

Masterchef Alican'ın özel hayatı yakın markajda.

Masterchef Alican’ın sevgilisiyle aşk pozları sosyal medyanın dilinde Çatladım kıskançlıktan! İşte Alican Sabunsoy’un sevgilisi 2

Masterchef 2019 sezonunda yarışan ve sezonu 2.olarak bitiren Alican Sabunsoy hakkında en çok merak edilenlerden biri de sevgilisinin kim olduğuydu.

Masterchef Alican’ın sevgilisiyle aşk pozları sosyal medyanın dilinde Çatladım kıskançlıktan! İşte Alican Sabunsoy’un sevgilisi 3

2019 yılında, yarışma sırasında kalbini o sezonun şampiyonu Cemre Uyanık'a kaptırdığı iddia edilmişti Sabunsoy'un.

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