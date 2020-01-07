Masterchef Alican Sabunsoy'un bu hali olay! Sapsarı, uzun saçlarıyla... Alican Sabunsoy kimdir?

Bitti bitmesine ama o günden bu yana hala konuşulmaya devam ediyor MasterChef. 2.sezonununda Cemre Uyanık'ın şampiyon olduğu Masterchef hakkında özellikle sosyal medyada tartışmalar sürüyor. Nedeni ise Alican Sabunsoy'a haksızlık yapıldığının düşünülmesi. Final oyunlarında risk alan Alican Sabunsoy, şampiyonluğu sevgili oldukları iddia edilen Cemre Uyanık'a kaptırmıştı. Alican'ın ikinciliği Cemre'nin şampiyonluğundan daha çok konuşuldu desek yeridir. 29 yaşındaki Masterchef Alican hakkında her detay merak ediliyor. Özellikle de burnu. Burnu estetik mi sorusunun yanıtı aranan Alican Sabunsoy'un yıllar öncesine ait bu fotoğrafı her şeyi kanıtlar nitelikte. Başta Alican Sabunsoy olmak üzere Masterchef yarışmacılarının değişimleri sizi şaşırtacak.

07.01.2020 11:22 - Son Güncelleme: 07.01.2020 11:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





