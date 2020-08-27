Haberler Galeri Magazin MasterChef 2020'de 'kaos' tartışması! Gerginlik tavan yaptı! 'Sen çok bilmişlik yapıyorsun'

MasterChef 2020'de 'kaos' tartışması! Gerginlik tavan yaptı! 'Sen çok bilmişlik yapıyorsun'

MasterChef dün, 37. bölümüyle ekranlara geldi. İkinci takım oyununun oynandığı gecede, şefler takımlara yaratıcılıklarını ön plana çıkarmaları için narenciye verdi. Takımlardan sırasıyla; amuse bouche, soğuk başlangıç, ara sıcak, ana yemek son olarak da narenciye kullanıp tatlı yapmalarını istedi. Kırk dakika sürede tabak hazırlamak için uğraşan yarışmacılar stresli anlar yaşadı. Şeflerin verdiği narenciyeleri en iyi kullanan takım ise kırmızı takım oldu. Böylece ikinci kez oyun kaybeden mavi takım, eleme potası için iki aday daha çıkardı. Yarışmacıların birbirlerine oy verdiği sırada çıkan 'kaos' tartışması, gergin anlara sahne oldu.

27.08.2020 16:30 - Son Güncelleme: 27.08.2020 16:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





