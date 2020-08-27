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MasterChef 2020'de 'kaos' tartışması! Gerginlik tavan yaptı! 'Sen çok bilmişlik yapıyorsun'
MasterChef 2020'de 'kaos' tartışması! Gerginlik tavan yaptı! 'Sen çok bilmişlik yapıyorsun'
MasterChef dün, 37. bölümüyle ekranlara geldi. İkinci takım oyununun oynandığı gecede, şefler takımlara yaratıcılıklarını ön plana çıkarmaları için narenciye verdi. Takımlardan sırasıyla; amuse bouche, soğuk başlangıç, ara sıcak, ana yemek son olarak da narenciye kullanıp tatlı yapmalarını istedi. Kırk dakika sürede tabak hazırlamak için uğraşan yarışmacılar stresli anlar yaşadı. Şeflerin verdiği narenciyeleri en iyi kullanan takım ise kırmızı takım oldu. Böylece ikinci kez oyun kaybeden mavi takım, eleme potası için iki aday daha çıkardı. Yarışmacıların birbirlerine oy verdiği sırada çıkan 'kaos' tartışması, gergin anlara sahne oldu.
27.08.2020 16:30
- Son Güncelleme: 27.08.2020 16:44
MasterChef 37. bölümüyle ekranlara geldi. Kırk dakika sürede tabak hazırlamak için uğraşan yarışmacılar stresli anlar yaşadı. Beş çeşit yemek hazırlayan iki takım da ürünlerini servis etti. Yemeklerin tadına tek tek bakan şefler, kararını açıkladı. Oyunu 3-2 kazanan ise kırmızı takım oldu.
Takımlardan sırasıyla; amuse bouche, soğuk başlangıç, ara sıcak, ana yemek son olarak da narenciye kullanıp tatlı yapmalarını istedi.
MAVİ TAKIM İKİNCİ KEZ KAYBETTİ
Beş çeşit yemek hazırlayan iki takım da ürünlerini servis etti. Yemeklerin tadına tek tek bakan şefler, kararını açıkladı. Oyunu 3-2 kazanan ise kırmızı takım oldu.
Böylece ikinci oyunu da kaybeden mavi takım, bireysel dokunulmazlık oyununa çıktı. Dokunulmazlığı almak için mücadele eden yarışmacılar, Mehmet Şef'in hazırladığı tütsülü rozbif yemeğine en yakın tabağı yapmaya çalıştı.
En başarılı tabağı yapan Duygu bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu. Duygu, eleme potasına mavi takımın kaptanı Uğur'u gönderdi. Ardından mavi takım yarışmacıları potaya girecek ikinci isim için oylama yaptı.