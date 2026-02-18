PODCAST CANLI YAYIN

Mark Başoglu ile evlenen Sima Tarkan'dan hamilelik pozları: Nişan töreninden kareler gündemde

Sosyetik güzel Sima Tarkan, Eylül 2025'te evlendiği iş insanı Mark Basoglu ile ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. 18 Şubat 2026 tarihinde bir arkadaşının nişan törenine katılan Tarkan, tercih ettiği kırmızı elbisesiyle belirginleşen karnını sergileyerek hamilelik sürecindeki şıklığını sosyal medya takipçileriyle paylaştı.

İş insanı Mark Basoglu ile mutlu bir evlilik sürdüren Sima Tarkan, hamileliğinin son günlerinde katıldığı davette giydiği kırmızı kıyafetiyle ilgi odağı oldu. Sosyal medyada büyük beğeni toplayan fotoğraflarda karnının iyice büyüdüğü görülen Tarkan, bu süreçte formunu korumak için düzenli olarak hamilelik pilatesi yaptığını da hayranlarına duyurdu.

KIRMIZI ELBİSELİ POZU ÇOK BEĞENİLDİ

Sosyetenin tanınmış simalarından Sima Tarkan, hamileliğinin son aşamasına girerken katıldığı bir nişan töreninde tercih ettiği kırmızı elbisesi ve belirginleşen karnıyla takipçilerinden tam not aldı.

📝 SİMA TARKAN VE MARK BAŞOGLU ÇİFTİNİN BEBEK HEYECANI

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında görkemli bir düğünle hayatlarını birleştiren Sima Tarkan ve Mark Basoglu çifti, ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Hamilelik sürecini aktif bir şekilde takipçileriyle paylaşan Tarkan, son olarak bir arkadaşının nişan törenine katıldı. Kırmızı, vücudu saran bir elbise tercih eden sosyetik güzel, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Sima Tarkan, bu süreçte sağlığına dikkat ederek düzenli pilates yapıyor. Takipçileri tarafından "en şık anne adayı" yorumları yapılan Tarkan'ın doğumu Türkiye'de yapması bekleniyor.

Fotoğraf: Sima Tarkan ve Mark Başoğlu'nun düğün çekimindn bir kare (2025, Eylül)

🔍 SİMA TARKAN HAMİLELİK SÜRECİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER (SSS)

  • Sima Tarkan ne zaman evlendi?

    Sima Tarkan ve iş insanı Mark Basoglu, Eylül 2025 tarihinde evlendi.

  • Sima Tarkan hamile mi?

    Evet, ünlü isim geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu müjdeledi ve şu an doğuma sayılı günler kaldı.

  • Sima Tarkan hamilelikte formunu nasıl koruyor?

    Sosyetik güzel, sosyal medya paylaşımlarında bu süreçte düzenli olarak pilates yaptığını belirtti.

  • Sima Tarkan'ın son pozu nerede çekildi?

    Tarkan, 18 Şubat 2026 tarihinde bir arkadaşının nişan törenine katıldığı sırada bu pozları verdi.

GEÇMİŞTE AÇIKLADIĞI FİTLİK VE GÜZELLİK SIRLARI

Sima Tarkan'ın kırmızılar içindeki son pozlarında en çok dikkat çeken detay, kuşkusuz cildindeki doğal ışıltı oldu. Sosyal medyada "hamilelik güzelliği" olarak yorumlanan bu görünüm, aslında Tarkan'ın yıllardır disiplinle uyguladığı bakım rutinlerinin bir sonucu. İşte ima Tarkan'ın geçmişteki güzellik açıklamaları;

Kaynak AdıAçıklama TarihiTemel Paylaşım
Vogue TürkiyeHaziran 2023Soğuk su ile cilt temizliği ve güneş kremi kullanımı.
Bir kapak çekimiAralık 2024Ayda bir profesyonel cilt bakımı ve temiz içerikli ürünler.
Instagram canlı yayınOcak 2025Hamilelik döneminde bitkisel içerikli vücut yağlarına geçiş.
Bir gazete röportajıŞubat 2026

Hamilelik pilatesinin fiziksel ve ruhsal sağlığa etkisi.

✍️ EDİTÖRÜN NOTU

Sima Tarkan'ın bu son kareleri, sadece bir hamilelik duyurusu değil; modern cemiyet hayatında "anne adayı" imajının nasıl evrildiğinin de somut bir göstergesi. Geleneksel magazin anlayışındaki "saklanan hamilelik" figürünün aksine Tarkan, stilinden ödün vermeyen, kırmızının cesaretiyle feminenliğini ön plana çıkaran bir duruş sergiliyor.

Fotoğraflar Sima Tarkan'ın sosyal medya hesabından alınmıştır