Mark Başoglu ile evlenen Sima Tarkan'dan hamilelik pozları: Nişan töreninden kareler gündemde

📝 SİMA TARKAN VE MARK BAŞOGLU ÇİFTİNİN BEBEK HEYECANI

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında görkemli bir düğünle hayatlarını birleştiren Sima Tarkan ve Mark Basoglu çifti, ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Hamilelik sürecini aktif bir şekilde takipçileriyle paylaşan Tarkan, son olarak bir arkadaşının nişan törenine katıldı. Kırmızı, vücudu saran bir elbise tercih eden sosyetik güzel, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.