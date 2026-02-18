Mark Başoglu ile evlenen Sima Tarkan'dan hamilelik pozları: Nişan töreninden kareler gündemde
Sosyetik güzel Sima Tarkan, Eylül 2025'te evlendiği iş insanı Mark Basoglu ile ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. 18 Şubat 2026 tarihinde bir arkadaşının nişan törenine katılan Tarkan, tercih ettiği kırmızı elbisesiyle belirginleşen karnını sergileyerek hamilelik sürecindeki şıklığını sosyal medya takipçileriyle paylaştı.
|Kaynak Adı
|Açıklama Tarihi
|Temel Paylaşım
|Vogue Türkiye
|Haziran 2023
|Soğuk su ile cilt temizliği ve güneş kremi kullanımı.
|Bir kapak çekimi
|Aralık 2024
|Ayda bir profesyonel cilt bakımı ve temiz içerikli ürünler.
|Instagram canlı yayın
|Ocak 2025
|Hamilelik döneminde bitkisel içerikli vücut yağlarına geçiş.
|Bir gazete röportajı
|Şubat 2026
Hamilelik pilatesinin fiziksel ve ruhsal sağlığa etkisi.