Marilyn Monroe'nun 4 odalı ikonik evi 3,3 milyon dolara satışa çıktı

🏡 TAŞINMAZIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE SATIŞ DETAYLARI
Marilyn Monroe'nun vefatından sonra el değiştiren ve bugüne kadar titizlikle korunan mülk, hem mimari yapısı hem de tarihi değeriyle dikkat çekiyor. Evin öne çıkan teknik detayları şu şekildedir:
|Kriter
|Detay Bilgiler
|Konum
|Palm Springs, California, ABD
|Satış Fiyatı
|3,3 Milyon Dolar
|Oda Sayısı
|4 Yatak Odası / 4 Banyo
|Mimari Detaylar
|Asma tavanlar, geniş eğlence alanları, özel havuz
|Dekorasyon Tarzı
|Renkli detaylar, modern ve klasik sentezi
|Mevcut Kullanım
|Günlük kiralık mülk