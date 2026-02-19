Marilyn Monroe'nun 4 odalı ikonik evi 3,3 milyon dolara satışa çıktı

🎙️ MARİLYN MONROE MİRASI NEDEN HALA BU KADAR DEĞERLİ?

Marilyn Monroe, 1962 yılında hayatını kaybetmesine rağmen hala popüler kültürün en güçlü figürlerinden biri olmayı sürdürüyor. Palm Springs gibi prestijli bir bölgede bulunan bu mülkün satışa çıkması, sadece bir gayrimenkul satışı değil, aynı zamanda bir "Hollywood efsanesine ortak olma" fırsatı olarak görülüyor. Emlak uzmanları, evin "ünlü geçmişi" sayesinde piyasa değerinin üzerinde bir ilgi göreceğini ve kısa sürede alıcı bulacağını öngörüyor. Özellikle koleksiyonerlerin ve lüks konut yatırımcılarının bu tür "hikayesi olan" evlere ilgisi, fiyatı yukarı çeken en önemli etken.