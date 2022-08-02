Marilyn Manson ile Johnny Depp'in olay konuşması: "Bir kız var fotoğrafını göndereceğim, ihtiyacın var gibi, reşit..."
Marilyn Manson ile Johnny Depp'in olay konuşması! 'Karayip Korsanları' yıldızı Johnny Depp'in, 2011 yılında birlikte rol aldıkları 'The Rum Diary' filminin setinde tanıştığı ve yaklaşık iki yıl süren evliliğin ardından olaylı bir şekilde boşandığı eşi Amber Heard ile birbirlerine karşılıklı olarak açtıkları milyonlarca dolarlık dava, 1 Haziran'da sonuçlandı. Mahkeme; eski eş Johnny Depp'e karşı Amber Heard'ün 8 milyon dolar ödemesine hükmetti. Depp ile Heard'ün olaylı davasında yeni mesajlar ortaya çıktı. O dönemler kız arkadaşı olan Lindsey Usich'in kendisine uzaklaştırma kararı çıkartmak istediğinden bahseden müzisyen Marilyn Manson'ın, "Amber'lık yaptı" diyerek aktöre yazdığı mesajlar, kısa sürede magazin gündemine bomba gibi düştü. Konuşmada Marilyn Manson'ın Johnny Depp'e tavsiyesi herkesi şaşkına çevirdi.
MARILYN MANSON İLE JOHNNY DEPP'İN OLAY KONUŞMASI
Marilyn Manson ile Johnny Depp'in, "Bir kız var fotoğrafını göndereceğim, ihtiyacın var gibi, reşit..." sözleri gündeme bomba gibi düştü.
"SOSYOPATİK DAVRANIŞ, BU ÇOK GERÇEK..."
Johnny Depp ile Marilyn Manson'un Amber Heard konuşmaları ifşa oldu. Johnny Depp'in yaklaşık iki yıl süren evliliğin ardından olaylı bir şekilde boşandığı Amber Heard ile birbirlerine karşılıklı olarak açtıkları milyonlarca dolarlık dava, 1 Haziran'da sonuçlandı.
MİLYONLARCA DOLAR TAZMİNAT ÖDEYECEK
Oy birliğiyle alınan kararda, Jüri Heard'ün eski eşi Depp'e iftira attığına ve Heard'ün Depp'e 10 milyon dolar cezai tazminata ek olarak, aktörü zararlarını karşılamak için de ekstra 5 milyon dolar telafi edici tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi. Ancak sonrasında bu rakam, 5 milyon dolardan Virgina eyaletinin bu tür tazminatlar için sınırı olan 350 bine düşürüldü.
Ayrıca jüri üyeleri, Heard'ün evliliğine ilişkin beyanlarına inanmadı ve iddialarının sadece Depp değil başkaca insanları da lekelediğine karar vererek, Heard'ün "kötü niyetle" hareket ettiğine hükmetti. Jüri, Herad'ün de Depp'in avukatı üzerinden karalandığına ilişkin suçlamadan birini kabul ederek, Depp'in Heard'e 2 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi. Yaşananların ardından Marilyn Manson'ın; 2016 yılında Johnny Depp'e, eşi Lindsay Usich'i aktörün eski eşi Amber Heard ile karşılaştırdığı bir dizi mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Gerçek adı Brian Warner olan Manson, Depp'e, "Amber 2.0 ile uğraşıyorum" diye mesaj attı. Depp ise arkadaşına, 'ona istediğini vermemenin' önemli olduğunu belirterek, sakin kalmasını söyledi ve ekledi: "Sosyopatik bir davranış... Gerçek bu kardeşim! Eski karım lanet olası bir ders kitabı!"
"AMBER'LIK YAPTI"
Bu kısa mesajlar, Depp ve Heard'ın karalama davasında dosyalanan binlerce sayfalık belgenin mührü kaldırıldığında, hafta sonu kamuoyuna açıklandı. DailyMail.com'da yer alan habere göre; Marilyn Manson, Lindsay Usich ile olan ilişkisi konusunda endişeliydi, çünkü sevgilisinin, Heard'ün Depp'e karşı ortaya attığı şiddet ve istismar iddialarına benzer suçlamalarda bulunduğunu söylüyordu:
"Lindsay az önce bana Amber'lık yaptı... Lütfen bunları sil."