Marilyn Manson ile Johnny Depp'in olay konuşması: "Bir kız var fotoğrafını göndereceğim, ihtiyacın var gibi, reşit..."

"AMBER'LIK YAPTI"

Bu kısa mesajlar, Depp ve Heard'ın karalama davasında dosyalanan binlerce sayfalık belgenin mührü kaldırıldığında, hafta sonu kamuoyuna açıklandı. DailyMail.com'da yer alan habere göre; Marilyn Manson, Lindsay Usich ile olan ilişkisi konusunda endişeliydi, çünkü sevgilisinin, Heard'ün Depp'e karşı ortaya attığı şiddet ve istismar iddialarına benzer suçlamalarda bulunduğunu söylüyordu:

"Lindsay az önce bana Amber'lık yaptı... Lütfen bunları sil."