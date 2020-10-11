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Maria ile Mustafa'nın yakışıklı oyuncusu Hilmi Cem İntepe'nin ablasına bakın! Güzelliğiyle hayran bıraktı...

Maria ile Mustafa dizisinde Mustafa Candemir karakteri ile dizinin başrol oyuncuları arasında yer alan Hilmi Cem İntepe'nin özel hayatı hayranları tarafından merak konusu oldu. 18 yaşına kadar Bodrum Güvercinlik'te yaşayan Hilmi Cem İntepe'nin bir de ablası var. Maria ile Mustafa'nın Mustafa Candemir'i Hilmi Cem İntepe'nin ablası Merve, güzelliğiyle kendisine hayran bıraktı. İşte sosyal medyanın konuştuğu Hilmi Cem İntepe ve ablası Merve...

11.10.2020 17:40 - Son Güncelleme: 11.10.2020 17:40
Maria ile Mustafa'nın yakışıklı oyuncusu Hilmi Cem İntepe'nin ablasına bakın! Güzelliğiyle hayran bıraktı...

Atv'nin sevilen dizisi Maria ile Mustafa'da canlandırdığı karakter ile dikkat çeken Hilmi Cem İntepe'nin ablası sosyal medya gündeminde. Güzelliğiyle dikkat çeken Merve'ye bakın! İşte ünlü isimlerin aileleri...

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Maria ile Mustafa'nın yakışıklı oyuncusu Hilmi Cem İntepe'nin ablasına bakın! Güzelliğiyle hayran bıraktı...

İşte Fahriye Evcen başta olmak üzere ünlülerin aileleri...

Fahriye Evcen'in Neşe, Ayşen ve Demet adında 3 kız kardeşi daha var.

Maria ile Mustafa'nın yakışıklı oyuncusu Hilmi Cem İntepe'nin ablasına bakın! Güzelliğiyle hayran bıraktı...

Fahriye Evcen'in bir süredir kanser ile mücadele eden babası Ramazan Evcen, geçtiğimiz Şubat ayında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Maria ile Mustafa'nın yakışıklı oyuncusu Hilmi Cem İntepe'nin ablasına bakın! Güzelliğiyle hayran bıraktı...

HİLAL ALTINBİLEK ANNESİ

Maria ile Mustafa'nın yakışıklı oyuncusu Hilmi Cem İntepe'nin ablasına bakın! Güzelliğiyle hayran bıraktı...
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