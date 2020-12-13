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Maria ile Mustafa'nın yabancı gelini Jessica May sosyal medyayı salladı! "Biblo gibisin..."

Maria ile Mustafa'nın yabancı gelini Jessica May sosyal medyayı salladı! Atv'nin sevilen dizisi Maria ile Mustafa 15. bölüm ile izleyici karşısına çıkıyor. Dizide, Maria Yıldırım karakteri ile dizinin başrol oyuncuları arasında yer alan yabancı gelin Jessica May'in çocukluk halini görenler hayran kaldı. İşte Maria ile Mustafa'nın güzel oyuncusu Jessica May'in 'Biblo gibisin' dedirten çocukluk halleri...

13.12.2020 15:21 - Son Güncelleme: 13.12.2020 15:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





