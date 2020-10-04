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Maria ile Mustafa'nın güzeli Jessica May'in eşi bakın kim! Sette tanıdı, ilk görüşte aşık oldu...

Başrollerinde Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent'in yer aldığı Atv'nin sevilen dizisi Maria ile Mustaf oyuncuları, sosyal medyanın ilgi odağında. Kolombiyalı bir anne ve Kapadokya'lı bir babanın kızı olan ve yıllar sonra doğduğu topraklara geri dönen Maria Yıldırım'ın Mustafa Candemir ile hikayesini anlatan dizinin başrol oyuncularından Jessica May'in gerçek hayattaki eşi merak konusu oldu. İşte sette başlayan ve nikah masasında biten Jessica May ve eşi Hüseyin Kara...

04.10.2020 18:32 - Son Güncelleme: 04.10.2020 18:35
Maria ile Mustafa'nın güzeli Jessica May'in eşi bakın kim! Sette tanıdı, ilk görüşte aşık oldu...

MARİA İLE MUSTAFA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kolombiyalı bir anne ve Kapadokya'lı bir babanın kızı olan Maria Yıldırım, yıllar sonra doğduğu büyülü topraklara geri döner. Bu yolculuk sırasında yörenin en büyük ailelerinden biri olan Candemir Ailesi'nden Mustafa Candemir'le tanışır.

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Maria ile Mustafa'nın güzeli Jessica May'in eşi bakın kim! Sette tanıdı, ilk görüşte aşık oldu...

Biri kaderinde ne yazılıysa onu, diğeri ise kendi kaderini kendi yazmaya inanan bu iki genç kısa sürede birbirlerine deliler gibi aşık olurlar. Maria, henüz küçük bir kızken terk ettiği "Güzel Atlar Diyarı"nda hayatının aşkını bulduğunu düşünür. Ama onu çok büyük bir sürpriz beklemektedir. Mustafa Candemir, göründüğü kadar özgür bir adam değildir!

Maria ile Mustafa'nın güzeli Jessica May'in eşi bakın kim! Sette tanıdı, ilk görüşte aşık oldu...

Duru güzelliği ve doğal tavırları ile dikkat çeken 26 yaşındaki Jessica May'in eşinin kim olduğu merak edildi.

Maria ile Mustafa'nın güzeli Jessica May'in eşi bakın kim! Sette tanıdı, ilk görüşte aşık oldu...

Geçtiğimiz mayıs ayında Kanal D'de yayınlanan "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" programına konuk olan Brezilyalı oyuncu Jessica May, Türk eşi Hüseyin Kara ile tanışma hikayesini şöyle anlattı...

Maria ile Mustafa'nın güzeli Jessica May'in eşi bakın kim! Sette tanıdı, ilk görüşte aşık oldu...

"SETTE BİR KONUŞTUK, SONRA HER ŞEY BAŞLADI"

"Hüseyin ile ilk görüşte aşk oldu, onu gördüğüm an aşık oldum. Sette bir konuştuk, sonra her şey başladı. İngilizce-Türkçe yarı yarı konuşurken bu hale geldik. "

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