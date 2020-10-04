Maria ile Mustafa'nın güzeli Jessica May'in eşi bakın kim! Sette tanıdı, ilk görüşte aşık oldu...
Başrollerinde Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent'in yer aldığı Atv'nin sevilen dizisi Maria ile Mustaf oyuncuları, sosyal medyanın ilgi odağında. Kolombiyalı bir anne ve Kapadokya'lı bir babanın kızı olan ve yıllar sonra doğduğu topraklara geri dönen Maria Yıldırım'ın Mustafa Candemir ile hikayesini anlatan dizinin başrol oyuncularından Jessica May'in gerçek hayattaki eşi merak konusu oldu. İşte sette başlayan ve nikah masasında biten Jessica May ve eşi Hüseyin Kara...
Biri kaderinde ne yazılıysa onu, diğeri ise kendi kaderini kendi yazmaya inanan bu iki genç kısa sürede birbirlerine deliler gibi aşık olurlar. Maria, henüz küçük bir kızken terk ettiği "Güzel Atlar Diyarı"nda hayatının aşkını bulduğunu düşünür. Ama onu çok büyük bir sürpriz beklemektedir. Mustafa Candemir, göründüğü kadar özgür bir adam değildir!