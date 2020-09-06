Maria ile Mustafa oyuncusu Jessica May'in eşi kim? Sette tanıdı, ilk görüşte aşık oldu...
Başrollerinde Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent'in yer aldığı Atv'nin yeni dizisi Maria ile Mustafa, ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 6 Eylül 2020 saat 200'de Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşacak olan dizinin oyuncuları sosyal medyada trend listesinde yerini çoktan aldı. Kolombiyalı bir anne ve Kapadokya'lı bir babanın kızı olan ve yıllar sonra doğduğu topraklara geri dönen Maria Yıldırım'ın Mustafa Candemir ile hikayesini anlatan dizinin başrol oyuncularından Jessica May'in gerçek hayattaki eşi merak konusu oldu. İşte sette başlayan ve nikah masasında biten Jessica May ve eşi Hüseyin Kara...
MARİA İLE MUSTAFA NEREDE ÇEKİLİYOR?
Maria ile Mustafa bu akşam Atv'de... Kolombiyalı bir anne ve Kapadokya'lı bir babanın kızı olan Maria Yıldırım, yıllar sonra doğduğu büyülü topraklara geri döner. Bu yolculuk sırasında yörenin en büyük ailelerinden biri olan Candemir Ailesi'nden Mustafa Candemir'le tanışır. Biri kaderinde ne yazılıysa onu, diğeri ise kendi kaderini kendi yazmaya inanan bu iki genç kısa sürede birbirlerine deliler gibi aşık olurlar. Maria, henüz küçük bir kızken terk ettiği "Güzel Atlar Diyarı"nda hayatının aşkını bulduğunu düşünür. Ama onu çok büyük bir sürpriz beklemektedir. Mustafa Candemir, göründüğü kadar özgür bir adam değildir!
Duru güzelliği ve doğal tavırları ile dikkat çeken 26 yaşındaki Jessica May'in eşinin kim olduğu merak edildi. Geçtiğimiz mayıs ayında Kanal D'de yayınlanan "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" programına konuk olan Brezilyalı oyuncu Jessica May, Türk eşi Hüseyin Kara ile tanışma hikayesini şöyle anlattı...