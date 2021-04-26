Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz ve Yeşilçam'ın ustalarından Kadir İnanır bu gerçekle şoke etti! 'Baba-oğul da olsa...'

Burak Deniz, Maraşlı'yla ekranlarda fırtınalar estiriyor... 29 yaşındaki yakışıklı oyuncu bir süredir ekranlardan uzaktaydı. Model Didem Soydan'la aşk yaşayan Burak Deniz, atv ekranlarında izleyici karşısına çıka ve başrollerini Alina Boz'la paylaştığı Maraşlı'yla geri döndü. Yakışıklılığıyla adından söz ettiren Burak Deniz, Kadir İnanır'la yan yana gelince görenlerin nutku tutuldu. Bakın neden. Siz de çok şaşıracaksınız...

26.04.2021 10:06 - Son Güncelleme: 26.04.2021 10:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





