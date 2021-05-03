Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz'un sevgilisi çıka çıka kim bakın çıktı kendisinden de ünlü! Sevgilisiyle arasındaki fark...

atv ekranlarında yayınlanan Maraşlı dizisinde Mahur karakterine hayat veren 1998 doğumlu güzel oyuncu Alina Boz, son dönemin dikkatleri üzerine toplayan oyuncularından biri. Sık sık Rus annesiyle gündeme gelen güzel oyuncu Alina Boz'un özel hayatı yakın mercek altında. Herkes sevgilisini merak ederken, kim olduğunu ve aradaki yaş farkını görünce şaştı kaldı. Alina Boz'un sevgilisi en az kendisi kadar ünlü bir isim. İşte başta Alina Boz olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

03.05.2021 09:01 - Son Güncelleme: 03.05.2021 09:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





