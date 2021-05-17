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Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz'un sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı kendisinden de ünlü! Sevgilisiyle arasındaki fark uçurum

atv ekranlarında yayınlanan Maraşlı dizisinde Mahur karakterine hayat veren 1998 doğumlu güzel oyuncu Alina Boz, son dönemin dikkatleri üzerine toplayan oyuncularından biri. Sık sık Rus annesiyle gündeme gelen güzel oyuncu Alina Boz'un özel hayatı yakın mercek altında. Herkes sevgilisini merak ederken, kim olduğunu ve aradaki yaş farkını görünce şaştı kaldı. Alina Boz'un sevgilisi en az kendisi kadar ünlü bir isim. İşte başta Alina Boz olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

17.05.2021 09:06 - Son Güncelleme: 17.05.2021 09:06
Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz'un sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı kendisinden de ünlü! Sevgilisiyle arasındaki fark uçurum

Şu sıralar Maraşlı dizisiyle ekranlarda boy gösteren Alina Boz, özel hayatıyla da gündemde. 22 yaşındaki güzel oyuncu hakkında araştırma yapanlar en çok sevgilisinin kim olduğu sorusuna yanıt ararken aldıkları cevap şaşırttı.

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Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz'un sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı kendisinden de ünlü! Sevgilisiyle arasındaki fark uçurum

Bakın Alina Boz'un kendinden 17 yaş büyük sevgilisi olan o ünlü isim kim. İşte başta Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz'un sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı kendisinden de ünlü! Sevgilisiyle arasındaki fark uçurum

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Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz'un sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı kendisinden de ünlü! Sevgilisiyle arasındaki fark uçurum
Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz'un sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı kendisinden de ünlü! Sevgilisiyle arasındaki fark uçurum

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