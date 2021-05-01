Maraşlı’nın Mahur’u Alina Boz sosyal medyaya damga vurdu! Güzelliğiyle yaktı geçti herkes onu konuştu

Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz sosyal medyaya damga vurdu! Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı'da sergilediği başarılı oyunculuk performansıyla gönülleri fetheden Alina Boz, şimdi ise bir dergi çekimi için verdiği pozla sevenlerini büyüledi. Geçen aylarda partneri Burak Deniz ile objektif karşısına geçen ve uzun süre gündem olan Boz, yine bir dergi çekimiyle çok konuşuldu. Siyah beyaz tulumuyla poz veren güzel oyuncu, adeta sosyal medyayı yaktı geçti. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, ünlü oyuncunun paylaşımına yoğun ilgi gösterirken sere serpe poz veren Alina Boz'un boyu da merak konusu oldu. İşte detaylar…

01.05.2021 19:55 - Son Güncelleme: 01.05.2021 19:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





