RAMAZAN İMSAKİYE
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Maraşlı’nın Mahur’u Alina Boz sosyal medyaya damga vurdu! Güzelliğiyle yaktı geçti herkes onu konuştu

Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz sosyal medyaya damga vurdu! Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı'da sergilediği başarılı oyunculuk performansıyla gönülleri fetheden Alina Boz, şimdi ise bir dergi çekimi için verdiği pozla sevenlerini büyüledi. Geçen aylarda partneri Burak Deniz ile objektif karşısına geçen ve uzun süre gündem olan Boz, yine bir dergi çekimiyle çok konuşuldu. Siyah beyaz tulumuyla poz veren güzel oyuncu, adeta sosyal medyayı yaktı geçti. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, ünlü oyuncunun paylaşımına yoğun ilgi gösterirken sere serpe poz veren Alina Boz'un boyu da merak konusu oldu. İşte detaylar…

01.05.2021 19:55 - Son Güncelleme: 01.05.2021 19:55
Maraşlı’nın Mahur’u Alina Boz sosyal medyaya damga vurdu! Güzelliğiyle yaktı geçti herkes onu konuştu

Maraşlı dizisinin güzel Mahur'u Alina Boz, bir dergi çekimi için objektif karşısına geçti. Boz, çekimlerden bir kareyi de sosyal medya hesabında yayınlamayı ihmal etmedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Maraşlı’nın Mahur’u Alina Boz sosyal medyaya damga vurdu! Güzelliğiyle yaktı geçti herkes onu konuştu

Güzel oyuncunun Instagram sayfasında yayınladığı fotoğraf, kısa sürede yoğun ilgi görerek beğeni rekoru kırdı.

Maraşlı’nın Mahur’u Alina Boz sosyal medyaya damga vurdu! Güzelliğiyle yaktı geçti herkes onu konuştu

Sere serpe poz veren Alina Boz'un boyu da merak konusu oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Boz'un boyunu araştırmaya başladı. İşte başta Alina Boz olmak üzere ünlü isimlerin boyları…

Maraşlı’nın Mahur’u Alina Boz sosyal medyaya damga vurdu! Güzelliğiyle yaktı geçti herkes onu konuştu

NURGÜL YEŞİLÇAY - 160 CM

Maraşlı’nın Mahur’u Alina Boz sosyal medyaya damga vurdu! Güzelliğiyle yaktı geçti herkes onu konuştu

UĞUR GÜNEŞ – 181 CM