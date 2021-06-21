Maraşlı'nın körkütük aşık Behiye'si Türkü Su Demirel'i siz bir de böyle görün! Necati'ye aşık olan Behiye meğer gerçekte...
Maraşlı, son günlerin en çok konuşulan yapımlarından biri. Başrollerini Alina Boz ve Burak Deniz'in paylaştığı atv ekranlarının yeni fenomeni kendi yıldızını da çıkardı. O isim de Behiye karakterine hayat veren Türkü Su Demirel. Necati karakterine sırılsıklam aşık olan Behiye bunu bir türlü söylemesi, tek başına platonik aşk acısı yaşaması Behiye'nin en büyük derdidir. Evde hiç kimse Necati'yi umursamazken Behiye Necati'nin derin duygular içerisinde söylediği sözlerden bir çok anlam çıkartmakta. Behiye karakterine hayat veren Türkü Su Demirel ise dışarıda bambaşka biri.
Behiye, konakta çalışan biridir ve aynı zamanda konağın diğer bir çalışanı olan Nuran'ın kızıdır. Diğer çalışanlara göre daha genç olan Behiye, güzelliğiyle de herkesin dikkatini çekmektedir. Bu zamana kadar hep Türel ailesine hizmet ederek gençliğini geçiren Behiye, Necati'yi çok sever, onun anlattığı hikayeleri ilgiyle dinler ve dikkatini çekebilmek için her yolu dener.