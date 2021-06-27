Maraşlı’nın güzeller güzeli Mahur’u Alina Boz kumsal pozuyla sosyal medyayı salladı! En doğal halini paylaştı görenler hayran kaldı
Maraşlı'nın güzeller güzeli Mahur'u Alina Boz kumsal pozuyla sosyal medyayı salladı! Burak Deniz ile başrolü paylaştığı Maraşlı dizisinde sergilediği performansla adından söz ettiren ünlü oyuncu Alina Boz, şimdi ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Sıfır majyaj objektif karşısında geçen Boz, kumsalda verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. En doğal halini takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu, adeta sosyal medyayı salladı. İşte Alina Boz'un binlerce beğeni alan o paylaşımı…
27.06.2021 02:26
- Son Güncelleme: 27.06.2021 02:26
Burak Deniz ile başrolü paylaştığı Maraşlı dizisinde sergilediği performansla adından söz ettiren ünlü oyuncu Alina Boz, şimdi ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi.
Güzel oyuncu, kumsalda verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Sıfır makyaj objektif karşısına geçen Boz, doğal haliyle kendine hayran bıraktı.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.
Ünlü oyuncunun takipçileri Boz'a övgü yağdırdı. Alina Boz için "Var mı senden güzeli?", "Dünyanın en güzel kadını" yorumları yapıldı.
İşte Alina Boz'un kumsal pozu başta olmak üzere ünlü isimlerin makyajsız halleri…