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Maraşlı’nın güzeller güzeli Mahur’u Alina Boz kumsal pozuyla sosyal medyayı salladı! En doğal halini paylaştı görenler hayran kaldı

Maraşlı'nın güzeller güzeli Mahur'u Alina Boz kumsal pozuyla sosyal medyayı salladı! Burak Deniz ile başrolü paylaştığı Maraşlı dizisinde sergilediği performansla adından söz ettiren ünlü oyuncu Alina Boz, şimdi ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Sıfır majyaj objektif karşısında geçen Boz, kumsalda verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. En doğal halini takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu, adeta sosyal medyayı salladı. İşte Alina Boz'un binlerce beğeni alan o paylaşımı…

27.06.2021 02:26 - Son Güncelleme: 27.06.2021 02:26
Maraşlı’nın güzeller güzeli Mahur’u Alina Boz kumsal pozuyla sosyal medyayı salladı! En doğal halini paylaştı görenler hayran kaldı

Burak Deniz ile başrolü paylaştığı Maraşlı dizisinde sergilediği performansla adından söz ettiren ünlü oyuncu Alina Boz, şimdi ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

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Maraşlı’nın güzeller güzeli Mahur’u Alina Boz kumsal pozuyla sosyal medyayı salladı! En doğal halini paylaştı görenler hayran kaldı

Güzel oyuncu, kumsalda verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Sıfır makyaj objektif karşısına geçen Boz, doğal haliyle kendine hayran bıraktı.

Maraşlı’nın güzeller güzeli Mahur’u Alina Boz kumsal pozuyla sosyal medyayı salladı! En doğal halini paylaştı görenler hayran kaldı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.

Maraşlı’nın güzeller güzeli Mahur’u Alina Boz kumsal pozuyla sosyal medyayı salladı! En doğal halini paylaştı görenler hayran kaldı

Ünlü oyuncunun takipçileri Boz'a övgü yağdırdı. Alina Boz için "Var mı senden güzeli?", "Dünyanın en güzel kadını" yorumları yapıldı.

Maraşlı’nın güzeller güzeli Mahur’u Alina Boz kumsal pozuyla sosyal medyayı salladı! En doğal halini paylaştı görenler hayran kaldı

İşte Alina Boz'un kumsal pozu başta olmak üzere ünlü isimlerin makyajsız halleri…