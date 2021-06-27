Maraşlı’nın güzeller güzeli Mahur’u Alina Boz kumsal pozuyla sosyal medyayı salladı! En doğal halini paylaştı görenler hayran kaldı

Maraşlı'nın güzeller güzeli Mahur'u Alina Boz kumsal pozuyla sosyal medyayı salladı! Burak Deniz ile başrolü paylaştığı Maraşlı dizisinde sergilediği performansla adından söz ettiren ünlü oyuncu Alina Boz, şimdi ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Sıfır majyaj objektif karşısında geçen Boz, kumsalda verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. En doğal halini takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu, adeta sosyal medyayı salladı. İşte Alina Boz'un binlerce beğeni alan o paylaşımı…

27.06.2021 02:26 - Son Güncelleme: 27.06.2021 02:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





