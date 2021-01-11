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Maraşlı'nın Dilşad'ının eski eşi Sefirin Kızı'nın yakışıklı oyuncusu! Üstelik bir de kızları var...

Maraşlı'nın Dilşad'ının eski eşi Sefirin Kızı'nın yakışıklı oyuncusu! Üstelik bir de kızları var... "Dizi atv'de izlenir" sloganıyla son 5 yıldır Türkiye'nin en çok izlenen kanalı olan ATV, Maraşlı dizisi ile yine izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Maraşlı 1. bölümde Türel ailesinin kim olduğu ve gücünün sınırları nereye kadar dayandığını göreceğiz. Maraşlı oyuncularından Türel ailesi üyesi olan Dilşah karakterine hayat veren oyuncu Melis İşiten, sosyal medya dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Alina Boz ve Burak Deniz'in başrol paylaştığı Maraşlı dizisinin dikkat çeken isimlerinden olan Melis İşiten'in eski eşi de kendi gibi oyuncu. Üstelik ikilinin Ada adında bir de kız evladı var. 2004 - 2019 yılları arasında evli kalan ünlü çift, ayrılsalar da kızları için sık sık bir araya geliyor. İşte Maraşlı'nın Dilşad'ının eski eşi ve ünlülerin eski aşkları...

11.01.2021 17:37 - Son Güncelleme: 11.01.2021 17:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





