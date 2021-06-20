Maraşlı'nın Celal'i ekranları sallıyor! Karizmatik oyuncu Burak Deniz'in memleketi merak konusu oldu! Çok şaşıracaksınız...

Herkesi ekrana kilitleyen Maraşlı'nın Cemal'i hakkındaki gerçekle şaşkına çevirdi. Karizmatik oyuncu Burak Deniz sergilediği başarılı performansla dikkatleri çekmeyi başarırken özel hayatı da merak konusu oldu. Hayranları tarafından mercek altına alınan genç oyuncu hakkındaki bilgiler duyanları hayrete düşürdü. Memleketini duyanlar ise şaşkınlık yaşadı. İşte Burak Deniz'in ve diğer ünlülerin memleketleri...

20.06.2021 22:38 - Son Güncelleme: 20.06.2021 22:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





