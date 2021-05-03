Maraşlı’nın Celal’i Burak Deniz setten paylaştı! “Kanımızın değil aramızın bozuk olduğu anlar” dedi Serhat Kılıç ile…

Maraşlı'nın Celal'i Burak Deniz setten paylaştı! Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı'nın yakışıklı başrol oyuncusu Burak Deniz, sosyal medya hesabında setten bir paylaşımda bulundu. Sahne öncesi Serhat Kılıç ile çekilen videosunu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sunan Deniz'in paylaşımı, yoğun ilgi gördü. Ünlü oyuncu paylaşımının altına ise "Sevgili Serhat bey ile kanımızın değil aramızın bozuk olduğu anlar" notunu ekledi.

03.05.2021 22:41 - Son Güncelleme: 03.05.2021 22:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





