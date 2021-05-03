Maraşlı’nın Celal’i Burak Deniz setten paylaştı! “Kanımızın değil aramızın bozuk olduğu anlar” dedi Serhat Kılıç ile…
Maraşlı'nın Celal'i Burak Deniz setten paylaştı! Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı'nın yakışıklı başrol oyuncusu Burak Deniz, sosyal medya hesabında setten bir paylaşımda bulundu. Sahne öncesi Serhat Kılıç ile çekilen videosunu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sunan Deniz'in paylaşımı, yoğun ilgi gördü. Ünlü oyuncu paylaşımının altına ise "Sevgili Serhat bey ile kanımızın değil aramızın bozuk olduğu anlar" notunu ekledi.
03.05.2021 22:41
- Son Güncelleme: 03.05.2021 22:52
Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Maraşlı, aksiyon ve duygu yüklü sahneleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ederken dizinin başrol oyuncularından Burak Deniz, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Ünlü oyuncu, rol arkadaşı Serhat Kılıç ile sahne öncesi çekilen bir videosunu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.
Deniz, çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımına "Sevgili Serhat Bey ile kanımızın değil aramızın bozuk olduğu anlar" notunu ekledi.
Başarılı oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.
BURAK DENİZ KİMDİR?
17 Şubat 1991 yılında İstanbul'da doğan yetenekli oyuncu, İzmit'te büyüdü ve öğrenim gördü. İzmit 50. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nun ardından Gazi Lisesi'ni bitirdi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Sanat Tarihi okudu.