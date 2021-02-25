Mansur Ark'tan bomba itiraf! Şarkılarıyla 90'lara damga vuran Mansur Ark meğer askerden sonra...

En çok ne için para harcarsınız?

Ne gerekiyorsa ona. Çılgınca para harcamam.

Bir ilişkinin içindeyken en berbat özelliğiniz ne olur?

Çok sevmek, korumacı olmak. Sahiplenmek isterim. Derdine, sevincine, ihtiyacına ortak olmak isterim. Hiçbir şeyinin eksik olmasını istemem. Benim olan her şeyi paylaşmak isterim. Kimi bunu istemez.

En güçlü ve en zayıf yönünüz nedir?

Çok inançlıyımdır. Bunu kendimin güçlü yanı olarak kabul ediyorum. Doğru olduğuna da inanırım inancımın. Onun için ne gerekiyorsa yaparım, sonuçlarına da katlanırım. En zayıf yönüm de tez canlılık. Her şeyi hızlı olsun isterim.