Mansur Ark'tan bomba itiraf! Şarkılarıyla 90'lara damga vuran Mansur Ark meğer askerden sonra...
ansur Ark'tan bomba itiraf! Şarkılarıyla 90'lara damga vuran Mansur Ark çok özel açıklamalarıyla Bi' Başka'da İrem Erbaş'ın konuğu oldu. Yeni şarkıların önümüzdeki aylarda dinleyiciyle buluşacağı müjdesini veren Ark, 90'lara dair özlediği olgulardan da bahsetti. İşte 'Hayatınızdaki en büyük çılgınlığınız nedir?' sorusuna verdiği yanıtla dikkat çeken Mansur Ark'tan gelen bomba itiraflar...
90'lı yılların unutulmaz şarkılarına imza atan Mansur Ark, Bi' Başka'da İrem Erbaş'ın konuğu oldu. Yeni şarkıların önümüzdeki aylarda dinleyiciyle buluşacağı müjdesini veren Ark, 90'lara dair özlediği olgulardan da bahsetti. Küçüklükten beri piyano çalmaya karşı büyük bir tutkusu olduğunu ifade eden sanatçı "Kendimi bildim bileli piyanoya sevdalıyım. Eğer ailem bu durumu ben küçükken fark etmiş olsaydı daha farklı yerlerde olurmuşum diye düşünüyorum" dedi.
Neler yapıyorsunuz? Yeni şarkılar var mı?
Evet, şu an 3 şarkı hazırlanıyor. Bittiği zaman da tek tek sunmaya başlayacağız. İlk şarkımız Nisan başı gibi çıkar diye tahmin ediyorum.
Klibi de ardından gelecek mi?
Daha oraları planlamadık ama büyük ihtimal hemen gelir klip de.
90'lara dair en çok özlediğiniz şeyi merak ediyorum.
Gençliğimiz :) O dönemdeki enerji, müziğe olan saygı, heyecan, verilen değer, televizyonlardaki radyolardaki müzik programları, konserler… Hepsini özlüyorum. Hastalık da yoktu! :)
Hayatınızdaki en büyük hata nedir diye sorsam?
Hata değil de keşkem var. Piyanoya büyük bir aşkım var. Kendimi bildim bileli piyanoya sevdalıyım. Eğer ailem bu durumu ben küçükken fark etmiş olsaydı daha farklı yerlerde olurmuşum diye düşünüyorum. Çocuklar 5-6 yaşlarında kabiliyetlerini gösteriyorlar. Tavsiyem olsun, çocuklarınızı gözlemleyin. Eğilim gösterdikleri alanlara yönlendirin.
Hayatınızdaki en büyük çılgınlığınız nedir?
Askerden sonra bir tatil köyünde animatör olarak işe başladım. Bir anda Almanya'ya yerleştim, Almanca bilmeden. Bence çılgınlıktı.
En çok ne için para harcarsınız?
Ne gerekiyorsa ona. Çılgınca para harcamam.
Bir ilişkinin içindeyken en berbat özelliğiniz ne olur?
Çok sevmek, korumacı olmak. Sahiplenmek isterim. Derdine, sevincine, ihtiyacına ortak olmak isterim. Hiçbir şeyinin eksik olmasını istemem. Benim olan her şeyi paylaşmak isterim. Kimi bunu istemez.
En güçlü ve en zayıf yönünüz nedir?
Çok inançlıyımdır. Bunu kendimin güçlü yanı olarak kabul ediyorum. Doğru olduğuna da inanırım inancımın. Onun için ne gerekiyorsa yaparım, sonuçlarına da katlanırım. En zayıf yönüm de tez canlılık. Her şeyi hızlı olsun isterim.