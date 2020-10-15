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Mansur Ark herkesi şaşırttı! Bir dönem müzik listelerini altüst eden 54 yaşındaki şarkıcı meğer...

Gözlerden uzak bir yaşam tercih eden Mansur Ark, 2012 yılında müzik listelerini altüst eden bir isim... Katıldığı programlarla gündeme gelen 54 yaşındaki Mansur Ark'ın nereli olduğu merak konusu oldu. Afrika kökenli şarkı Mansur Ark'ın kendisinden büyük iki ağabeyi ve bir ablası var. Peki, herkesin merak ettiği Mansur Ark'ın memleketi neresi?

15.10.2020 13:46 - Son Güncelleme: 15.10.2020 13:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





