Mansur Ark herkesi şaşırttı! Bir dönem müzik listelerini altüst eden 54 yaşındaki şarkıcı meğer...
Gözlerden uzak bir yaşam tercih eden Mansur Ark, 2012 yılında müzik listelerini altüst eden bir isim... Katıldığı programlarla gündeme gelen 54 yaşındaki Mansur Ark'ın nereli olduğu merak konusu oldu. Afrika kökenli şarkı Mansur Ark'ın kendisinden büyük iki ağabeyi ve bir ablası var. Peki, herkesin merak ettiği Mansur Ark'ın memleketi neresi?
MANSUR ARK NERELİ?
Demet ve Alişan'ın sunduğu programa konuk olan 54 yaşındaki Mansur Ark'ın nereli olduğu merak konusu oldu. Bir döneme şarkılarıyla damga vuran şarkıcı Mansur Ark nerelidir, kimdir? 26 Kasım 1965 tarihinde dünyaya gelen şarkıcının kendisinden büyük iki ağabeyi ve bir ablası vardır. Tüm çocukluğu babasının çalıştığı Ataş Petrol Rafinerisinin lojmanında geçmiştir. Okul hayatı lojmanın anaokulunda başlamıştır. İlköğretimini, Namık Kemal ilkokulu'nda tamamlamıştır. Ardından Dumlupınar Lisesinden mezun olmuş ve orta öğretimini tamamlamıştır. Bir sene Çukurova Üniversitesi Mersin Meslek Yüksek Okulu Elektrik bölümüne gitmiştir.
Elektrik bölümünü ikinci sınıfta bırakmıştır. Tam bir deniz tutkunu olan Mansur Ark 6 yaşından itibaren yelken sporuyla uğraşmaktadır ve dereceleri vardır. 1984 yılında askerlik görevini İzmir, Narlıdere'de Ege Ordu'sunda yapmıştır. 1990 yılında Almanya, Frankfurt'a yerleşmiştir. Daha sonra Türkiye'ye geri dönmüştür.
1994 yılında piyano hobisi sayesinde müziğe olan ilgisi artmıştır. Müzik hayatına başlamadan önce Robinson Club Pamfilya'da üç yıl animatörlük yapmıştır. 1996 yılında Bay müzik ile albüm anlaşması imzalamıştır. 1997 yılında ise kendi adını taşıyan ilk albümünü piyasaya sunmuştur ve büyük bir çıkış yapmıştır. Türk pop ağırlıklı olmak üzere Blues, R&B, Caz gibi değişik türlerde şarkıları vardır.
Peki Mansur Ark nereli? İşte Mansur Ark ve ünlülerin memleketleri...