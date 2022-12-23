Mankenler kraliçesiydi Fenerbahçeli o isimle evlendi! Yeşilçam'ın ceylan gözlü güzeli Bahar Erdeniz'in oğlu bakın kim çıktı
Mankenler kraliçesi Bahar Erdeniz'in oğlunu görenler şaşkına döndü! Fenerbahçeli futbolcu ile sahada evlenen Bahar Erdeniz, 21 Mayıs 1971'de Mankenler Kraliçesi Yarışması'na katıldı ve birinci seçildi. Bir çok filmde oynadıktan sonra eski Fenerbahçeli futbolcu Engin Verel ile evlenip Fransa'ya yerleşen ünlü çiftin bir oğlu oldu. O isim şimdilerde ekranda boy gösteren yakışıklı bir ünlü. İşte başta Bahar Erdeniz olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları.
23.12.2022 09:16 - Son Güncelleme: 23.12.2022 09:16