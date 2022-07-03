Manchester City’nin yıldızı İlkay Gündoğan kır düğünüyle evlendi! Güzeller güzeli eşine bakın! Yoğun ilgiden rahatsız olunca...
Henüz 3 yaşındayken doğduğu şehrin takımı SV Gelsenkirchen-Hessler 06'in altyapısında forma giymeye başlayan İlkay Gündoğan, kariyerinin yanı sıra model Sara Arfaoui ile yaşadığı aşkla da sık sık adından söz ettirmişti. Romantik pozlarıyla sosyal medyada beğeni yağmuruna tutulan ikiliden beklenen haber geldi. Manchester City'nin yıldızı, model sevgilisiyle Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yapılan kır düğünü ile dünya evine girdi. İlgiden bunalan gelin Sara ise fotoğrafı çekildiği sırada yaptığı hamleyle herkesi şaşırttı. İşte detaylar...
03.07.2022 22:45 - Son Güncelleme: 03.07.2022 23:07
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinden Almanya'nın Gelsenkirchen kentine göç eden bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen İlkay Gündoğan, henüz 3 yaşındayken doğduğu şehrin takımı SV Gelsenkirchen-Hessler 06'in altyapısında forma giymeye başladı.
Şimdiye kadar VfL Bochum, Nürnberg, Borussia Dortmund'da top koşturan Manchester City'li yıldız futbolcu, kariyerinin yanı sıra Fas asıllı İtalyan model Sara Arfaoui ile yaşadığı aşkla da sık sık adından söz ettirdi.
EVLENDİLER!
Manchester City'de başarılı bir sezon geçiren İlkay Gündoğan, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde Sara Arfaoui ile dünya evine girdi.