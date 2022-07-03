Manchester City’nin yıldızı İlkay Gündoğan kır düğünüyle evlendi! Güzeller güzeli eşine bakın! Yoğun ilgiden rahatsız olunca...

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinden Almanya'nın Gelsenkirchen kentine göç eden bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen İlkay Gündoğan, henüz 3 yaşındayken doğduğu şehrin takımı SV Gelsenkirchen-Hessler 06'in altyapısında forma giymeye başladı.