Manchester City'li Jack Grealish kafayı Türk güzele taktı dört koldan saldırıyor! 10 yıllık ilişkisine rağmen ille de o meğer...
Bu haber bir anda İngiliz basınına bomba gibi düştü. Manchester City'e 117.5 milyon Euro'ya transfer olan dünyaca ünlü futbolcu Jack Grealish, sevgilisi olmasına rağmen kafayı bir Türk güzele taktı, Instagram'daki pozlarını beğeni yağmuruna tuttu. Türk influencer Ekin-Su Cücüloğlu'nu yakın takibe alan Jack Grealish'in, Ekin-Su Cücüloğlu'nun fotoğraflarını beğenmesi İngiliz basınında da yer aldı.
Manchester City'nin İngiliz yıldızı Jack Grealish yeniden aşk hayatıyla manşetleri süslüyor. Zaman zaman 10 yıldır birlikte olduğu çocukluk aşkı model Sasha Attwood'u aldatmasıyla gündeme gelen başarılı futbolcunun ismi, geçtiğimiz aylarda yasak ilişki skandalına karışmıştı. 26 yaşındaki İngiliz oyuncu şimdi de Türk güzel Ekin Su Cülcüloğlu'nu yakın takibe aldı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City forması giyen Jack Grealish, Türk oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu'nun sosyal medyadan yakın markaja aldı.
YAKIN ARKADAŞINDAN 'MUTLU OLDU' AÇIKLAMASI
Jack Grealish'in Ekin Su Cülcüloğlu'na gösterdiği ilgiye ilişkin ilk açıklama güzel oyuncunun yakın çevresinden geldi. Ekin Su Cülcüloğlu'na yakın olduğu söylenen ancak ismi açıklanmayan bir kaynak, The Sun'a verdiği demeçte, arkadaşının Jack Grealish'in ilgisinden mutlu olduğunu söyledi.
AŞK ADASI'NA KATILIYOR
Güzel oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu, İngiltere'de yayınlanan "Love Island" (Aşk Adası) adlı yarışma programına dahil oluyor. Daily Mail'de yer alan habere göre; Londra-İstanbul arasında mekik dokuyan Cülcüloğlu, 6 Haziran Pazartesi günü program başladığında villaya ayak basacak.