Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül sarışın güzelle çapkınlık turunda yakalandı! Karşısında kameraları görünce...
Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül sarışın güzelle çapkınlık turunda yakalandı! Karşısında kameraları görünce eli ayağına dolanan Mahmut Kırmızıgül, beş yıllık sevgilisi Mina Ceran'dan birkaç ay önce ayrılmıştı. Kırmızgül, geçtiğimiz temmuz ayında Ayşe Akın'ın nişanlısı Tufan Doğan'dan dayak yediği iddialarıyla gündeme gelmişti. İşte çapkınlık turunda yakalanan Mahsun Kırmızıgül'ün oğlunun hareketli gecesi...
20.09.2021 09:02
- Son Güncelleme: 20.09.2021 09:09
Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül sarışın güzelle çapkınlık turunda yakalandı! Karşısında kameraları görünce kaçan Kırmızıgül kameralara işte böyle yakalandı.
Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül, önceki gece çapkınlık turundaydı. Bebek Lucca'dan sarışın bir güzelle çıkan Mahmut, gazetecileri karşısında görünce, sevgilisinin elini bırakarak mekana geri kaçtı.
"BENİ ÇEKME"
Sokak ortasında arkadaşıyla öylece kalakalan sarışın güzel, "Beni çekme. Sil o fotoğraflar" diyerek, gazetecilere sert çıktı. Umduğunu alamayan sarışın güzel sevgilisinin mekandan çıkmaması üzerine sahil hattında yürüdü.Mekandan 30 dakika sonra aracıyla çıkan Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut, gazetecilerden habersiz sıkışan trafikte ilerlemeye başladı.