Mahmut Tuncer'in oğlu Umut Tuncer gönülleri fethetmişti... "Durmak Yok Yola Devam" dedi AK Parti milletvekili adayı oldu
Mahmut Tuncer'in oğlu Umut Tuncer gönülleri fethetmişti... "Durmak Yok Yola Devam" dedi AK Parti milletvekili adayı oldu. Mahmut Tuncer'in oğlu Umut bakın kim çıktı! Kızı Gizem'in aksine bambaşka bir meslek seçen Mahmut Tuncer'in oğlu Umut Tuncer Instagram paylaşımıyla dikkat çekti. AK Parti milletvekili adayı olan Umut Tuncer akademisyenlik mesleğini bıraktığını duyurmasının ardından yeni paylaşımlarıyla gündeme geldi. Ak Parti 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. Şanlıurfalı sanatçı Mahmut Tuncer'in oğlu Doç.Dr. M.Umut Tuncer'in paylaştığı listeyi gören takipçileri sosyal medyada kısa sürede "Hayırlı olsun" mesajları yağdırdı.
10.04.2023 09:57 - Son Güncelleme: 10.04.2023 10:00
Mahmut Tuncer'in oğlu Umut Tuncer gönülleri fethetmişti... "Durmak Yok Yola Devam" dedi AK Parti millet vekili adayı oldu.
Hem sesiyle hem de esprili kişiliğiyle gönüllerde taht kuran Mahmut Tuncer, Işıl Tuncer ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. İki kız iki erkek olmak üzere 4 çocuk sahibi olan Mahmut Tuncer'in oğlu sosyal medya gündeminde.
Geçtiğimiz aylarda anne ve babasıyla paylaşım yapan ve takdir toplayan Umut Tuncer son olarak depremzedelere yardım eli uzatmasıyla "Umut oldunuz Allah razı olsun" dedirtmişti.