Mahmut Tuncer'in oğlu ortaya çıktı herkes şaşkına döndü! Kızı Gizem'in aksine Umut Tuncer gözlerden uzak yaşıyordu görenler: "Babasının kopyası"
Mahmut Tuncer'in oğlu ortaya çıktı herkes şaşkına döndü! Kızı Gizem'in aksine Umut Tuncer gözlerden uzak yaşıyordu görenler, "Babasının kopyası" , "Babasına benziyor" demeden geçmedi. "Parasız adam gereksiz adamdır" sözüyle hafızalara kazınan Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in abisi ortaya çıktı. Babasının izinden gittiği için sık sık gündeme gelen Gizem Tuncer'in tam tersine gözlerden uzak bir yaşam sürdüren Umut Tuncer'i görenler şaştı kaldı. Mahmut Tuncer'in oğlu, babası ve annesiyle paylaşım yapınca kısa sürede gündem oldu. İşte Mahmut Tuncer'in doktor oğlu Umut Tuncer...
"BABASININ KOPYASI"
Mahmut Tuncer'in oğlu ortaya çıktı herkes şaşkına döndü! Kızı Gizem'in aksine Umut Tuncer gözlerden uzak yaşıyordu görenler, "Babasının kopyası" demden geçmedi.
Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer geçtiğimiz aylarda açıklamalarıyla tepki çekmişti. Daha önce "Lahmacun ve halaya bayılırım. Bunlar kıroluksa, en az babam kadar kıroyum" açıklamasıyla gündeme gelen Gizem Tuncer son verdiği röportajda olay sözlere imza atmıştı.
"REZALET BİR ŞEY"
Posta'nın haberine göre; Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer "Kendi parasını kazanmayan birine aşık olabilir misiniz?" sorusuna ise "Öyle birine aşık olacağımı sanmıyorum. Rezalet bir şey o ya! Parasız adam gereksiz adamdır yani. Ben kimseye bakmam, kimse de bana bakmasın. Herkes kendine baksın. Birlikte yaşanıyorsa mesela, ortak harcansın" yanıtını verdi.
Gizem Tuncer'in bu açıklamaları sosyal medyada gündem oldu ve bazı kullanıcılar tarafından tepki gördü.
SİLİKON İTİRAFI
Gizem Tuncer silikon itirafında da bulundu. Tuncer "Burnumu yaptırdım, silikonlarım da var. İsteyen istediğini yaptırsın ama herkesin aynılaşmasını biraz garip buluyorum. Yoksa güzellik de göreceli tabii" dedi.