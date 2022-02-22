Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in en cesur hali ortalığı yıktı! 'Parasız adam gereksiz adam' diyen Gizem bambaşka biri olmuştu
Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in en cesur hali ortalığı yıktı! 'Parasız adam gereksiz adam' diyen Gizem hem verdiği kilolarla hem de geçirdiği estetik operasyonları ile bambaşka biri olmuştu... Mahmut Tuncer'in popçu kızı Gizem, geçtiğimiz yıl yaptığı sıkı diyetle 90 kilodan 50'ye düştü. Önceki gün yaptığı açıklama ile adından söz ettiren Gizem Tuncer Instagram'dan en cesur haliyle takipçilerinin karşısına çıktı.
22.02.2022 10:00 - Son Güncelleme: 22.02.2022 10:11
Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in en cesur hali ortalığı yıktı! 'Parasız adam gereksiz adam' diyen Gizem bambaşka biri olmuştu...
Mahmut Tuncer'in popçu kızı Gizem Tuncer, geçtiğimiz yıl yaptığı sıkı diyetle 90 kilodan 50'ye düşerek çok konuşulmuştu.
"BESLE BESLE NEREYE KADAR"
Aşık olursun, evlenirsin ama yarın öbür gün yine sorun olur bence. İlişki anlamında ben böyle talihsiz olaylar yaşadım. O yüzden bu konuda biraz net düşünüyorum. Olmuyor o ilişki, bir yerde çatırdıyor. Bana para harcamasın kimse ama kendine harcasın. Birlikte yemeğe gittiysek benim gözüme bakmasın. Sinirlerim oynuyor o durumda. (Gülüyor) İlle çok yüksek seviyeden bahsetmiyorum. Herkes, her şeyi kendi bütçesine göre yapar ama hiç olmayınca da olmaz yani. Besle besle nereye kadar!" dedi.