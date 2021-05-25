Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer 'Babam kadar kıroyum' dedi estetikle bambaşka biri oldu! Son hali inanılmaz

Başlarda zordu. Beş lahmacun yiyen kızın önüne dört köfte koyunca doyar mı? İlk hafta açlıktan ağladım. Şeyda'nın (Coşkun) hırsı bana da geçti. Ona şişmanken giydiğim bir gömleği yolladım, üzerine "Artık giyemiyorum" yazarak. Lahmacuna, halaya bayılırım. Doğu benim genlerimde. Siz hiç eline mendil tutuşturulunca "Hayır tatlım ben almayım" diyen gördünüz mü? Bu algıyı kim çıkarmış bilmiyorum ama hepimizin kökü bu. Bunları yapmak kıroluksa, en az babam kadar kıroyum!



