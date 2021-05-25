Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer 'Babam kadar kıroyum' dedi estetikle bambaşka biri oldu! Son hali inanılmaz
Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in son haline bakın! Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in kızını görenler gözlerine inanamıyor. Sempatik tavırlarıyla gönüllere taht kuran 59 yaşındaki türkücü Mahmut Tuncer'in kızı da kendisi gibi sanat camiasından. Gizem Tuncer babasının aksine türkülerle değil pop müzikle ilgileniyor. 29 yaşındaki Gizem Tuncer önce 90 kilodan 50 kiloya düştü. Sonrasında ise bir takım estetik müdahalelerle bambaşka birine dönüştü. Son halini görünce siz de inanamayacaksınız. İşte başta Mahmut Tuncer olmak üzere ünlülerin çocukları.
40 kilo verdim, 90 kilodan 50'ye düştüm. Şeyda Coşkun ile çalıştım. Duygusal yiyiciydim. Sıkıntı yaşadığımda ne varsa yiyordum. Buzdolabıyla sosyalleşiyordum. Restoranda tıka basa yiyordum, başka şeyler yiyebilmek için kusuyordum, yeniden sipariş veriyordum. Babam çok üzülüyordu. Mağazada etek deniyordum. Kapanmadı ve cart diye yırtıldı. Denize giremezsin, şort giyemezsin. Bir kadın için çok incitici. Annemi aradım, "Çok çirkinim, hiç kimsem yok gibi hissediyorum" diye ciğerim sökülene kadar ağladım.
Başlarda zordu. Beş lahmacun yiyen kızın önüne dört köfte koyunca doyar mı? İlk hafta açlıktan ağladım. Şeyda'nın (Coşkun) hırsı bana da geçti. Ona şişmanken giydiğim bir gömleği yolladım, üzerine "Artık giyemiyorum" yazarak. Lahmacuna, halaya bayılırım. Doğu benim genlerimde. Siz hiç eline mendil tutuşturulunca "Hayır tatlım ben almayım" diyen gördünüz mü? Bu algıyı kim çıkarmış bilmiyorum ama hepimizin kökü bu. Bunları yapmak kıroluksa, en az babam kadar kıroyum!