Mahmut Tuncer’in gözünden sakındığı kızı Gizem Tuncer’e bakın! Verdiği iddialı pozlar sosyal medya sallandı görenin ağzı açık kaldı
Mahmut Tuncer'in gözünden sakındığı şarkıcı kızına bakın! Sunuculuğunu Hüsnü Şenlendirici, Hakan Altun ve Sibel Can'ın üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler programına Latif Doğan ile birlikte konuk olan Mahmut Tuncer'in hayatı merak edildi. Tuncer'in özellikle ailesi merak konusu oldu. Işıl Tuncer ile mutlu bir evlilik sürdüren Mahmut Tuncer'in şarkıcı kızını görenler hayran kalırken Gizem Tuncer sosyal medyadaki son paylaşımıyla olay oldu. Beyaz ceketinin içine hiçbir şey giymeden paylaşan Gizem Tuncer, adeta sosyal medyayı salladı. İşte 60 yaşındaki Mahmut Tuncer'in gözünden sakındığı kızı Mahmut Tuncer'in o paylaşımı...
26.02.2022 20:22 - Son Güncelleme: 26.02.2022 20:22
Ünlü türkücü Mahmut Tuncer, sunuculuğunu Hüsnü Şenlendirici, Hakan Altun ve Sibel Can'ın üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olmasının ardından gündeme geldi.
Işıl Tuncer ile mutlu bir evlilik sürdüren Mahmut Tuncer'in şarkıcı kızını görenler hayran kalırken Gizem Tuncer sosyal medyadaki son paylaşımıyla olay oldu.
Geçtiğimiz günlerde "Parasız adam gereksiz adamdır yani. Ben kimseye bakmam kimse de bana bakmasın" sözleriyle gündeme gelen Gizem Tuncer'in beyaz ceketiyle yaptığı paylaşım çok konuşuldu.