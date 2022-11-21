Mahmut Tuncer ortaya bir çıktı pir çıktı son halini görenler şaşkınlığa uğradı! Gönül Dağı'na konuk olan Mahmut Tuncer...
Yılların eskitemediği sanatçılardan biri olan Mahmut Tuncer uzun bir aradan sonra ekranlarda, Gönül Dağı dizisine konuk oldu. Bir süredir kameralara görüntü vermeyen Mahmut Tuncer'in bu sürprizi geniş yankı bulurken, son hali ise herkesi şaşkına çevirdi. Bir hayli zayıfldığı, yüzünde yer yer çökmeler meydana geldiği görülen Mahmut Tuncer'e be olduğu ise merak konusu oldu. İşte detaylar...
21.11.2022 08:47 - Son Güncelleme: 21.11.2022 08:47
Türkiye'nin en renkli simaları arasında yer alan ünlü türkücü Mahmut Tuncer uzun süreden bu yana gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Tuncer uzun aradan sonra ilk kez ortaya çıktı.
SON GÖRÜNTÜSÜ GÜNDEM OLDU
Ünlü türkücünün son hali de hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Tuncer'in yüzünde yer yer çökmeler meydana geldiği görülürken, "Ne oldu sana böyle Mahmut Tuncer" yorumları yapıldı.