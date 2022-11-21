Mahmut Tuncer ortaya bir çıktı pir çıktı son halini görenler şaşkınlığa uğradı! Gönül Dağı’na konuk olan Mahmut Tuncer...

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNE KONUK OLDU

Bu yıl 61 yaşına ayak basan Şanlıurfalı sanatçı, ilginç bir yerde hayranlarının karşısında geçti. Son olarak şov programlarında türkülerini seslendiren Tuncer, bu kez Gönül Dağı'nda izleyiciyle buluştu.