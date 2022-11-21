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Haberler Magazin Mahmut Tuncer ortaya bir çıktı pir çıktı son halini görenler şaşkınlığa uğradı! Gönül Dağı'na konuk olan Mahmut Tuncer...

Mahmut Tuncer ortaya bir çıktı pir çıktı son halini görenler şaşkınlığa uğradı! Gönül Dağı'na konuk olan Mahmut Tuncer...

Yılların eskitemediği sanatçılardan biri olan Mahmut Tuncer uzun bir aradan sonra ekranlarda, Gönül Dağı dizisine konuk oldu. Bir süredir kameralara görüntü vermeyen Mahmut Tuncer'in bu sürprizi geniş yankı bulurken, son hali ise herkesi şaşkına çevirdi. Bir hayli zayıfldığı, yüzünde yer yer çökmeler meydana geldiği görülen Mahmut Tuncer'e be olduğu ise merak konusu oldu. İşte detaylar...

21.11.2022 08:47 - Son Güncelleme: 21.11.2022 08:47
Mahmut Tuncer ortaya bir çıktı pir çıktı son halini görenler şaşkınlığa uğradı! Gönül Dağı’na konuk olan Mahmut Tuncer...

Türkiye'nin en renkli simaları arasında yer alan ünlü türkücü Mahmut Tuncer uzun süreden bu yana gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Tuncer uzun aradan sonra ilk kez ortaya çıktı.

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Mahmut Tuncer ortaya bir çıktı pir çıktı son halini görenler şaşkınlığa uğradı! Gönül Dağı’na konuk olan Mahmut Tuncer...

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNE KONUK OLDU

Bu yıl 61 yaşına ayak basan Şanlıurfalı sanatçı, ilginç bir yerde hayranlarının karşısında geçti. Son olarak şov programlarında türkülerini seslendiren Tuncer, bu kez Gönül Dağı'nda izleyiciyle buluştu.

Mahmut Tuncer ortaya bir çıktı pir çıktı son halini görenler şaşkınlığa uğradı! Gönül Dağı’na konuk olan Mahmut Tuncer...

BÖLÜMÜ MEŞHUR TÜRKÜLERİYLE KAPATTI

Kenan ve Elif'in nişan merasiminde özel olarak sahne alan emektar türkücü, bir dizi aksiyona karışsa da günü meşhur türküleriyle kapattı.

Mahmut Tuncer ortaya bir çıktı pir çıktı son halini görenler şaşkınlığa uğradı! Gönül Dağı’na konuk olan Mahmut Tuncer...

SON GÖRÜNTÜSÜ GÜNDEM OLDU

Ünlü türkücünün son hali de hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Tuncer'in yüzünde yer yer çökmeler meydana geldiği görülürken, "Ne oldu sana böyle Mahmut Tuncer" yorumları yapıldı.

Mahmut Tuncer ortaya bir çıktı pir çıktı son halini görenler şaşkınlığa uğradı! Gönül Dağı’na konuk olan Mahmut Tuncer...

Geçtiğimiz yıla kadar daha genç görünen Tuncer'in yaşlandığı belirtildi.

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