Mahir İpek'in endişeli bekleyişi yerini sevinç gözyaşlarına bıraktı: "Yeğenlerimi enkaz altından kurtardılar"

Oyuncu Mahir İpek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda depremde yeğenlerinin enkazda kaldığını söyledi. Oyuncu, "SAR arama kurtarma az önce bir yeğenimi göçükten kurtardı kalanlar için çalışıyorlar. Size ve siz gibi uğraşan çabalayan herkese sonsuz teşekkürler" dedi.