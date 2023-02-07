Mahir İpek'in endişeli bekleyişi yerini sevinç gözyaşlarına bıraktı: "Yeğenlerimi enkaz altından kurtardılar"
Mahir İpek'in endişeli bekleyişi yerini sevinç gözyaşlarına bıraktı. 10 ilimizde yıkıcı etkiye sahip olan 7,7 şiddetindeki Kahramanmaraş depremi Türkiye'yi yasa boğdu. Depremden etkilenen Hatay'da enkaz altında kalan Mahir İpek'in yeğenlerinden sevindiren haber geldi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan İpek, yeğenlerinin kurtarıldığını belirtti ve herkese teşekkür etti.
07.02.2023 12:30 - Son Güncelleme: 07.02.2023 12:36
"YEĞENLERİMİ ENKAZ ALTINDAN KURTARDILAR"
Mahir İpek'in endişeli bekleyişi yerini sevinç gözyaşlarına bıraktı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 30 saniye süren deprem; Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Samsun ve Trabzon'da da hissedildi. Deprem nedeniyle çok sayıda ölü ve yaralı var.
"YEĞENLERİMİN TAMAMINI KURTARDILAR"
Bir saat sonra yeni bir açıklama daha yapan Mahir İpek, "SAR Arama Kurtarma yeğenlerimin tamamını kurtardı. Hepiniz var olun" şeklinde konuştu.
Güldür Güldür Show'da Hayati Bayat karakterini canlandıran Mahir İpek'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.