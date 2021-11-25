Madonna yatakta öyle pozlar verdi ki 'bu kadar da olmaz' dedirtti! 'İğrenç ve uygunsuz' bulunan Madonna yine yaptı yapacağını
Madonna yatakta öyle pozlar verdi ki 'bu kadar da olmaz' dedirtti! 'İğrenç ve uygunsuz' bulunan Madonna yine yaptı yapacağını... Geçtiğimiz haftalarda bir dergiye verdiği pozlarda Marilyn Monroe'nun ölmeden önce çekilen son fotoğraflarından esinlenen şarkıcı, 'ğrenç ve uygunsuz' bulunan fotoğraflar nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Dünyaca ünlü yıldız bu kez de yatak odasından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Madonna'nın Instagram pozları herkesi şoke etti.
25.11.2021 10:36
- Son Güncelleme: 25.11.2021 10:48
Madonna yatakta öyle pozlar verdi ki 'bu kadar da olmaz' dedirtti! 'İğrenç ve uygunsuz' bulunan Madonna yine yaptı yapacağını... Geçtiğimiz haftalarda ABD'li sinema efsanesi Marilyn Monroe'nun 1962'deki ölümünü yeniden canlandıran Madonna, "iğrenç ve uygunsuz" bulunan fotoğraflar nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu.
Amerikalı pop yıldızı Madonna'nın verdiği bu pozları eleştiren bir kişi şu ifadeleri kullandı: "Sapkın ve ürkütücü bir nedenden dolayı Madonna, Marilyn Monroe'nun ölüm döşeğini yeniden yaratmaya karar verir."