Madonna yatakta öyle pozlar verdi ki 'bu kadar da olmaz' dedirtti! 'İğrenç ve uygunsuz' bulunan Madonna yine yaptı yapacağını... Geçtiğimiz haftalarda ABD'li sinema efsanesi Marilyn Monroe'nun 1962'deki ölümünü yeniden canlandıran Madonna, "iğrenç ve uygunsuz" bulunan fotoğraflar nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu.