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Haberler Magazin Madonna yatakta öyle pozlar verdi ki 'bu kadar da olmaz' dedirtti! 'İğrenç ve uygunsuz' bulunan Madonna yine yaptı yapacağını

Madonna yatakta öyle pozlar verdi ki 'bu kadar da olmaz' dedirtti! 'İğrenç ve uygunsuz' bulunan Madonna yine yaptı yapacağını

Madonna yatakta öyle pozlar verdi ki 'bu kadar da olmaz' dedirtti! 'İğrenç ve uygunsuz' bulunan Madonna yine yaptı yapacağını... Geçtiğimiz haftalarda bir dergiye verdiği pozlarda Marilyn Monroe'nun ölmeden önce çekilen son fotoğraflarından esinlenen şarkıcı, 'ğrenç ve uygunsuz' bulunan fotoğraflar nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Dünyaca ünlü yıldız bu kez de yatak odasından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Madonna'nın Instagram pozları herkesi şoke etti.

25.11.2021 10:36 - Son Güncelleme: 25.11.2021 10:48
Madonna yatakta öyle pozlar verdi ki ’bu kadar da olmaz’ dedirtti! ’İğrenç ve uygunsuz’ bulunan Madonna yine yaptı yapacağını

Madonna yatakta öyle pozlar verdi ki 'bu kadar da olmaz' dedirtti! 'İğrenç ve uygunsuz' bulunan Madonna yine yaptı yapacağını... Geçtiğimiz haftalarda ABD'li sinema efsanesi Marilyn Monroe'nun 1962'deki ölümünü yeniden canlandıran Madonna, "iğrenç ve uygunsuz" bulunan fotoğraflar nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu.

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Madonna yatakta öyle pozlar verdi ki ’bu kadar da olmaz’ dedirtti! ’İğrenç ve uygunsuz’ bulunan Madonna yine yaptı yapacağını

Amerikalı pop yıldızı Madonna'nın verdiği bu pozları eleştiren bir kişi şu ifadeleri kullandı: "Sapkın ve ürkütücü bir nedenden dolayı Madonna, Marilyn Monroe'nun ölüm döşeğini yeniden yaratmaya karar verir."

Madonna yatakta öyle pozlar verdi ki ’bu kadar da olmaz’ dedirtti! ’İğrenç ve uygunsuz’ bulunan Madonna yine yaptı yapacağını

Bir diğeriyse "İğrenç ve uygunsuz" diye tepki gösterdi.

Madonna yatakta öyle pozlar verdi ki ’bu kadar da olmaz’ dedirtti! ’İğrenç ve uygunsuz’ bulunan Madonna yine yaptı yapacağını

MADONNA KİMDİR?

ABD'li şarkıcı, müzisyen, dansçı, aktris, film yapımcısı, yazar ve moda ikonudur.

Madonna yatakta öyle pozlar verdi ki ’bu kadar da olmaz’ dedirtti! ’İğrenç ve uygunsuz’ bulunan Madonna yine yaptı yapacağını

16 Ağustos 1958'de Michigan'da doğmuştur.Sanatçı, çoğu çevrede "Pop Müziğin Kraliçesi" olarak bilinmekte.

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